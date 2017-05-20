«الدراجات» يعتمد روزنامة الموسم الجديد

عماد النمر (الشارقة)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الدراجات، روزنامة الموسم الجديد المقررة انطلاقته 15 سبتمبر المقبل، ووافق على إدراج سباقات لمختلف الفئات، من بينها لفئة المواطنين الهواة في بطولات الدولة من دون احتساب نقاط، وللهواة الأجانب، واستحداث بطولة لفئة الماسترز فوق 40 سنة، وتنظيم سباق عام الخير وعدد من السباقات المجتمعية بهدف الترويج للعبة.

وناقش المجلس توصيات لجنة المنتخبات التي تتضمن المشاركة في البطولات المختلفة وبرامج إعدادها وتجهيزها، والتي تشمل معسكرات داخلية وخارجية لإعداد اللاعبين واللاعبات للبطولات الخليجية والعربية والقارية، ووافق المجلس على مخاطبة الاتحاد العربي لاستضافة بطولة المضمار في مضمار زايد الدولي التي ستقام نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الدوري الذي عقد بمقر الاتحاد بالشارقة برئاسة أسامة الشعفار، رئيس الاتحادين والآسيوي، حيث قرر ترشيح أسامة الشعفار لجائزة الإبداع الرياضي، وذلك تقديراً للدور الذي يقوم به، وجهوده الملموسة في تطوير اللعبة، وتحقيق العديد من الإنجازات التي وضعت دراجات الإمارات في مكانة متميزة على المستويات كافة، ما جعله ينال ثقة الاتحادات الآسيوية وانتخابه رئيساً للاتحاد القاري، كما قرر المجلس التقدم باسم الاتحاد لجائزة المبادرات المجتمعية.

ونقل الشعفار للاجتماع تحيات نادي أبوظبي للدراجات، ورحب بتعاون الاتحاد معه في مرحلة التأثيث والانطلاق، تمهيداً لمشاركته في الأنشطة التي ينظمها الاتحاد.

وقال «هناك أندية جديدة أعلنت رغبتها في الانضمام لأسرة اللعبة وإدراجها ضمن أنشطتها في الموسم الجديد، ومن بينها الوصل وحتا».