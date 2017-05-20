الشارقة يحتفظ بكأس ناشئي اليد

رضا سليم (دبي)

احتفظ الشارقة بكأس الإمارات لكرة اليد للناشئين للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على الشعب 27-21 في المباراة التي أقيمت أمس الأول في الملعب الخارجي بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول بفارق هدف 12-11 لمصلحة الشارقة، ليجمع الفريق بين الدوري والكأس، وهي البطولة الـ 12 التي يسجلها الفريق في تاريخه.

ورفع الشارقة رصيده من الألقاب هذا الموسم إلى 5 بطولات، هي سوبر الشباب ودوري، وكأس الناشئين، وكأس الإمارات للرجال ودوري الرجال، ولا زال أمام فرق النادي فرص للفوز ببطولات أخرى.

وتوج محمد شريف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد وناصر الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحكام الشارقة بالميداليات الذهبية، وكأس البطولة فيما حصل الشعب على الميداليات الفضية، وحضر مراسم التتويج، محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، والمشرف على اللعبة، وسعيد مطر عضو مجلس إدارة الشعب والمشرف على اللعبة، ومحمد الحمادي عضو مجلس إدارة الشعب وعدد من المدربين والإداريين في الناديين.

وجرت المواجهة في أجواء رياضية رائعة قادها الحكمان الدوليان عمر الزبير ومحمد النعيمي إلى بر الأمان، ومعهما علي العجمي على الطاولة وياسر سليم مراقب فني، ومحمد شريف مراقب إداري.