الشارقة يحتفظ بكأس ناشئي اليد

رضا سليم (دبي)
احتفظ الشارقة بكأس الإمارات لكرة اليد للناشئين للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على الشعب 27-21 في المباراة التي أقيمت أمس الأول في الملعب الخارجي بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول بفارق هدف 12-11 لمصلحة الشارقة، ليجمع الفريق بين الدوري والكأس، وهي البطولة الـ 12 التي يسجلها الفريق في تاريخه.
ورفع الشارقة رصيده من الألقاب هذا الموسم إلى 5 بطولات، هي سوبر الشباب ودوري، وكأس الناشئين، وكأس الإمارات للرجال ودوري الرجال، ولا زال أمام فرق النادي فرص للفوز ببطولات أخرى.
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وجرت المواجهة في أجواء رياضية رائعة قادها الحكمان الدوليان عمر الزبير ومحمد النعيمي إلى بر الأمان، ومعهما علي العجمي على الطاولة وياسر سليم مراقب فني، ومحمد شريف مراقب إداري.
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