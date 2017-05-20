سباق «أم الإمارات» للقدرة يستقطب نخبة فارسات أوروبا

عصام السيد (مدريد)

ينطلق فجر اليوم سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» المخصص للسيدات للقدرة لمسافة 120 كلم، والذي يقام ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (أبوظبي مدريد بروكسل) للتحدي للقدرة الذي يقام على مدى ثلاثة أيام بضاحية كمارما استرويلاس بالعاصمة الإسبانية مدريد برعاية رئيسة من مهرجان منصور بن زايد العالمي لسباقات الخيول العربية في نسخته التاسعة، تواصلاً للنجاحات الكبيرة، والإنجازات العالمية الضخمة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات» أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم.

يذكر أن رعاية المهرجان لتلك البطولة تأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعم سباقات الفروسية عامة، والقدرة خاصة على المستوى العالمي للارتقاء بتلك الرياضات وتوسيع قاعدة سباقات القدرة في العالم.

ويشهد كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للقدرة للسيدات لمسافة 120 كلم، مشاركة قياسية من الفارسات في أوروبا وبلغ عددهن 31 فارسة، حيث يخضن التحدي في السباق الذي يقام بين السهول والتلال والوديان التي تتخللها الجداول المائية، والمروج الخضراء والغابات.

وتبلغ مسافة السباق 120 كلم (123 كلم المسافة الكلية)، وقسمت المسافة الكلية إلى أربع مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى (مرحلة مدريد)، والتي تم ترسيمها باللون الأحمر 37 كلم، والمرحلة الثانية (مرحلة بروكسل) والتي تم ترسيمها باللون الأصفر 32 كلم، والمرحلة الثالثة من السباق (مرحلة بروكسل2) والتي تم ترسيمها باللون الأصفر أيضاً 32 كلم، والمرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأخضر، وأطلق عليها (مرحلة أبوظبي) 32 كلم.