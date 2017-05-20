«أوبك» تدرس تعميق وتمديد تخفيضات النفط

فيينا (رويترز)
قالت مصادر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس إن لجنة من المنظمة تنظر في سيناريوهات اجتماع أوبك المقرر الأسبوع المقبل لتحديد سياسة الإنتاج تبحث خيار تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط وتعميق التخفيضات في مسعى لتصريف المخزونات ودعم الأسعار. كانت السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم اتفقتا على ضرورة تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج الحالية حتى مارس 2018، وإن كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال، إن حجم التخفيضات سيظل كما هو إذا تم تمديد الاتفاق. واجتمع مسؤولون ممثلون لدول أوبك بجانب مسؤولين من الأمانة العامة للمنظمة بفيينا يومي الأربعاء والخميس.
وقال أحد المصادر إن تعميق تخفيضات الإمدادات خيار يعتمد على تقديرات نمو الإمدادات من خارج المنظمة، لا سيما شركات النفط الصخري الأميركي.
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وتتجه أسعار النفط لتحقيق ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي، إذ جرى تداولها أمس، فوق 53 دولاراً للبرميل بدعم من تنامي التوقعات بأن المنتجين سيتفقون على اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم السوق حين يجتمعون الأسبوع المقبل.
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