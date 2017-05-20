«سوفت بنك» يدشن صندوق استثمار بـ100 مليار دولار

طوكيو (رويترز)

بعد نحو ستة أشهر من زيارة ماسايوشي سون رئيس مجموعة سوفت بنك لقصر دونالد ترامب في مانهاتن، والتي أبهجت المستثمرين، من المنتظر أن يلحق أغنى رجل في اليابان بصديقه ترامب في زيارة السعودية مع قيام الرئيس الأميركي بأولى جولاته الخارجية منذ توليه منصبه.

يسافر سون، رئيس مجموعة سوفت بنك اليابانية، إلى الرياض مطلع الأسبوع المقبل حيث من المتوقع أن يعلن عن إتمام أول جولة تمويلية لما سيكون أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم، والمدعوم من صندوق الثروة السيادي السعودي وأبل.

ويتزامن ظهور سون في العاصمة السعودية والتدشين المتوقع لصندوق رؤية سوفت بنك (صندوق فيجن) البالغة قيمته 100 مليار دولار مع زيارة ترامب للمملكة، إحدى محطات جولته التي تشمل أيضاً إسرائيل وبلجيكا وإيطاليا.

ويصف سون الصندوق بأنه ضروري لاستعداد سوفت بنك للتدفق الشديد للبيانات، والذي يتوقع الملياردير الياباني حدوثه في وقت يتزايد فيه إضفاء الطابع الرقمي على الاقتصاد العالمي.

وقال سون في فبراير «صندوق رؤية يضع إطار عمل لسوفت بنك للنمو خلال المئة والمئتين والثلاثمئة عام القادمة... السنوات العشر المقبلة ستكون الوقت المناسب لكي أضع الخطة موضع التنفيذ بينما أجهز من يخلفني».

ومن المقرر أن يحضر سون منتدى للرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية في الرياض اليوم السبت سيقام على هامش زيارة ترامب، وفق ما تظهره قائمة الحضور.

وامتنع متحدث باسم سوفت بنك عن التعليق على جدول أعمال سون.

وكان سون من أوائل المليارديرات والقادة الآسيويين الذين أثنوا على ترامب، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر بعد حملة ركزت بقوة على الأمن الوطني وحماية الوظائف الأميركية.