«روسنفت» تستعد للمنافسة

برلين (رويترز)

قال إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية، إن أكبر شركة نفط مدرجة في العالم من حيث الإنتاج تعكف على الاستعداد للمنافسة في أسواق النفط العالمية، بعد انتهاء سريان اتفاق خفض الإنتاج مع أوبك.

وتلعب روسنفت دوراً أساسياً في جهود روسيا الرامية للوفاء بالتزاماتها في اتفاق أوبك الذي وعدت فيه موسكو بخفض الإنتاج 300 ألف برميل يومياً.

وكانت روسيا، التي التزمت بالخفض كاملا في أبريل، اتفقت مع السعودية في وقت سابق من الأسبوع الحالي على ضرورة تمديد الاتفاق إلى مارس 2018.

وقال سيتشن خلال زيارته برلين لافتتاح مكتب وحدتها روسنفت دويتشلاند، إن روسنفت ستضع خطتها هذا العام، بحيث تكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية عندما ينتهي أجل الاتفاق.

وأضاف سيتشن «سنرسم خطة عملنا حتى نهاية العام بطريقة تجعلنا نلتزم بالاتفاقات وفي نفس الوقت، نولي اهتماماً خاصاً بالحقول الناضجة حتى لا نخسر موارد نفطية، ونتخذ الترتيبات اللازمة لتدشين حقول جديدة».