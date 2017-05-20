«بي إم دبليو» تدشن نسخة معدلة من الفئة الخامسة في الصين

ميونيخ (د ب أ)

دشنت شركة بي إم دبليو الألمانية وشريكتها الصينية بريليانس، أمس، إنتاج أول نسخة معدلة من سيارات الفئة الخامسة في مصنع دادونج المشترك للشركتين في مدينة شنيانج شمال شرقي الصين.

ويُعْرَف هذا الإصدار من سيارات الفئة الخامسة، بالنسخة ذات قاعدة العجلات الطويلة التي توفر للركاب في المقاعد الخلفية مزيداً من الاتساع للأقدام.

ومن خلال حركة الإنتاج في مصنعيها دوادونج وتيكسي، ستتمكن بي إم دبليو من طرح 450 ألف سيارة في السوق الصينية، وتعادل هذه نفس الطاقة الإنتاجية لأكبر مصنع لبي إم دبليو في سبارتانبرج في الولايات المتحدة.

وإلى جانب ذلك، تملك بي إم دبليو في شنيانج، مصنعاً للمحركات وهو المصنع الوحيد من نوعه لبي إم دبليو خارج أوروبا.

وبتوسيع نطاق مصنعها في شنيانج، ستتمكن بي إم دبليو مستقبلاً من إنتاج ستة موديلات للسوق الصينية من الفئة الأولى والثانية والثالثة والإصدار المعدل من الفئة الثالثة وإكس 3 والإصدار المعدل من الفئة الخامسة. ووصلت مبيعات بي إم دبليو في السوق الصينية منذ يناير الماضي وحتى الآن إلى 192 ألف سيارة.