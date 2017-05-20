بالفيديو .. موزع آلي للسيارات الفاخرة في سنغافورة

سنغافورة (أ ف ب)

في سنغافورة، حيث المساحة عامل مهم جداً بسبب ضيق المكان، يقترح بائع سيارات فاخرة مستخدمة عرضها للبيع في موزع آلي.

فيمكن للشخص المهتم بشراء سيارة كهذه أن يطلع عليها كما في الموزعات الآلية للمشروبات الغازية أو ألواح الشوكولاتة، قبل أن يختار التي تعجبه بالضغط على زر، ويتم بعدها إنزال السيارة إليه.

وقد وضعت السيارات في واجهات زجاجية ترتفع على 15 طابقاً يمكن رؤيتها من خلال الوقوف في الشارع. يؤكد جاري هونج (45 عاما) أن فكرة صالة العرض الجديدة هذه أتته عندما اصطحب ابنه لشراء سيارة صغيرة.

ويوضح لوكالة فرانس برس، «أدركت هناك أن ترتيبها على شكل «علب عيدان ثقاب» قد يكون أمراً رائعاً لعرض ما لدينا من سيارات». ويمكن للزبون وهو جالس أن يطلب معاينة سيارة فيراري أو مازيراتي أو لومبورجيني، وما إن يبت في خياره يعرض شريط مميزات السيارة بانتظار أن يتم إنزالها بمصعد كهربائي. ويقول هونج، إن مبيعاته زادت بنسبة 30% منذ اعتماده هذا النظام في متجره الجديد في ديسمبر.

وتسجل في سنغافورة ثالث أعلى كثافة سكانية في العالم بعد ماكاو وموناكو وفق البنك الدولي. وهونج على ثقة أن موزعه الآلي الذي بلغت تكلفته 3 ملايين دولار سنغافوري (1.9 مليون يورو) قد يكون حلاً لنقص المساحات.

فشركته تملك 70 إلى 80 سيارة، وهو يحتاج تالياً إلى مساحة أكبر من خمس مرات لو أراد ركنها بطريقة تقليدية.