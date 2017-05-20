%73.2 النمو المتوقع لأرباح «سوني»

دبي (الاتحاد)

تتوقع «سوني» زيادة أرباحها التشغيلية بقيمة 500 مليار ين (4.5 مليار دولار) للسنة المالية 2017 التي سوف تنتهي يوم 31 مارس 2018، بزيادة تقدر بـ 73.2% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، وتعتبر هذه الزيادة المتوقعة الأعلى على مدار عقدين ماضيين.

وتستند تلك التوقعات القوية إلى مواصلة سيطرة «سوني» في قطاع الألعاب إلى جانب الانتعاش القوي في قطاع أجهزة استشعار الصور، وذلك بعد الأضرار الكبيرة الناجمة عن الزلزال. بالإضافة إلى ذلك، قد مثل الطلب القوي على الهواتف الذكية من قبل البائعين عاملاً مؤثراً في هذه التوقعات.

ومن المتوقع زيادة المبيعات الإجمالية والإيرادات التشغيلية للسنة المالية 2017 بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 8 تريليونات ين (71.43 مليار دولار)، نتيجة للتحسن الكبير المتوقع في قطاعي أشباه الموصلات والصور.

وعلى صعيد قطاع الحلول ومنتجات التصوير، فمن المتوقع نمو الإيرادات التشغيلية والمبيعات إلى 640 مليار ين (5.71 مليار دولار) و60 مليار ين (535 مليون دولار) على التوالي. ويعزي ذلك إلى التحسن في المنتجات المتنوعة، التي تعزز نماذج القيمة المضافة العالية، في مجال كاميرات الفيديو وكاميرات التصوير الفوتوغرافي.