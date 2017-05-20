«إتش تي سي» تطلق الهاتف الذكي الجديد «U11»

دبي (الاتحاد)

أطلقت «إتش تي سي»، هاتفها الذكي الجديد HTC U11، والذي يقدم لمستخدميه مفهوماً جديداً للتفاعل مع الهاتف الذكي عبر تقنية «العصر» أو الضغط. وتتيح الشركة إمكانية الحجز المسبق لجهازها الجديد عبر متجرها الإلكتروني HTC.com، والذي من المنتظر أن يصل إلى سوق الشرق الأوسط في بداية شهر يونيو المقبل.

وتنطلق إتش تي سي بهاتفها الجديد واضعة به تقنية هي الأولى من نوعها في عالم الهواتف الذكية والمتمثلة بـHTC Edge Sense للتحكم بالهاتف ومكوناته عبر لمس الحواف. وإلى جانب التقنية الجديدة، سيكون هاتف HTC U 11 الهاتف الأول الذي يوفر ثلاث مساعدات ذكية، HTC Sense Companion وGoogle Assistant وamazon Alexa.

تشكل ميزة HTC Edge Sense نقلةً نوعيةً في مجال التفاعل مع الهواتف المحمولة عبر الضغط. إذ تتيح هذه الميزة التفاعل مع الهاتف بطريقة غير مسبوقة عبر الضغط على طرفيه برفق لتمكن المستخدم من التقاط الصور، أو تصفح موقع «فيسبوك»، أو تشغيل التطبيقات المفضلة تلقائياً.

علاوةً على ذلك، يتيح الهاتف الجديد إمكانية تخصيص نمط الضغط وحساسية الضغط، حيث يمكن للمستخدم فتح البريد الإلكتروني أو تشغيل لعبة معينة أو تطبيق بمجرد الضغط لمرة واحدة مع تخصيص حساسية الضغطة. كما تتيح HTC Edge Sense تفعيل نمط «الضغط القصير» أو «الضغط الطويل» لتتيح للمستخدم خيارات أكثر للتفاعل مع الهاتف.