السعديات.. واحة سياحية وثقافية وسكنية تنبض بالحياة وسط مياه الخليج العربي

رشا طبيلة (أبوظبي)

«السعديات».. واحة تنبض بالحياة وسط مياه الخليج العربي، تجمع بين الطبيعة الخلابة والحياة العصرية في آن، فهي باتت اليوم وجهة سياحية وبيئية وسكنية وترفيهية وثقافية وتعليمية، تدعم التنوع الاقتصادي المنشود في الدولة وتعزز مكانة أبوظبي السياحية في الخارطة العالمية.

وتحتضن الجزيرة، التي تطورها شركة التطوير والاستثمار السياحي، في الوقت الراهن، مرافق سياحية ومنشآت سكنية، ومشاريع قيد الإنشاء ستنقلها خلال الأعوام القليلة المقبلة إلى فصل جديد من التألق والازدهار.

ومع المشاريع السكنية التي تم تدشينها في السابق، إضافة إلى المشاريع قيد الإنشاء، فمن المتوقع أن يبلغ عدد السكان القاطنين في الجزيرة، التي تستوعب عند انتهاء المشاريع السكنية 145 ألف نسمة، حيث تحظى الجزيرة اليوم بسمعة عالمية واسعة في كل الأوساط السياحية، وتعتبر إحدى أهم عشر وجهات سياحية عصرية في العالم، وذلك ضمن استطلاع أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وتعد الجزيرة، التي تمتد على 27 كيلومتراً مربعاً وتقع على بعد 500 متر من العاصمة أبوظبي، وجهة سياحية وسكنية وترفيهية بارزة نظراً لاحترامها الخصائص البيئية الطبيعية، واتباعها أعلى معايير الجودة العالمية، وتوفيرها محيطاً تجارياً عصرياً، وأسلوب حياة فاخر قلما تجد له مثيلاً في المنطقة، وتراعي شركة التطوير والاستثمار السياحي خلال تطوير السعديات إبراز الأوجه التراثية والثقافية والحضارية لإمارة أبوظبي مع الحفاظ على مواردها وجمالها الطبيعي.