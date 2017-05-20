«كهرباء دبي» تطلع وفداً سعودياً ‬على ‬أحدث ‬حلول ‬الابتكار ‬التقني

دبي (الاتحاد)

استقبلت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬وفداً ‬من ‬الشركة ‬السعودية ‬للكهرباء، ‬ضمن ‬سلسلة ‬الزيارات ‬المتبادلة ‬مع ‬المؤسسات ‬الخدمية ‬الرائدة ‬في ‬المنطقة، ‬للتعرف ‬على ‬أفضل ‬الممارسات ‬المتبعة ‬وأحدث ‬الحلول ‬المستخدمة ‬في ‬مجال ‬الابتكار ‬التقني.

واطلع وفد الشركة السعودية للكهرباء خلال الزيارة على هيكلة واستراتيجية العمل المتبعة في قطاع الابتكار والمستقبل لدى الهيئة، إضافة إلى تقنية «هولولينس» من مايكروسوفت، التي تعكس جهود الهيئة في قيادة التحول الرقمي وتعزيز مكانتها العالمية، عبر دعم عملياتها وتحسين مستوى الإنتاجية، بالإضافة إلى تسريع عمليات الابتكار، وتقديم خدمات داخلية نوعية تسهم في الارتقاء بمستوى وكفاءة العمل الحكومي.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تحرص الهيئة على تعزيز أطر تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية للإسهام في تحقيق صدارة وريادة إمارة دبي في جميع المجالات. وتولي الهيئة جل اهتمامها لكل ما يدعم أهدافها عبر مشاركتها خلاصة خبراتها وتجاربها وإنجازاتها المحققة في مجالات التقنيات الإحلالية. كما تسير الهيئة على نهج القيادة الرشيدة في تبني الإبداع والتميز لتقديم أفضل الخدمات الذكية بجودة وكفاءة عاليتين، من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والتوظيف المناسب لها في سبيل تحقيق مبادرة دبي الذكية، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم. كما يصب هذا التعاون في تعزيز مكانة الهيئة بوصفها من أكبر الشركات وأكثرها كفاءة في المجال الخدمي عالمياً».

وأضاف: «تعمل الهيئة دائماً على تطوير عملياتها عبر تبني أحدث التقنيات العالمية في جميع المجالات، وأن تكون لها الصدارة والسبق عالمياً في تبني تلك الحلول المبتكرة، لتظل الهيئة دائماً نموذجاً يُحتذى محلياً وإقليمياً وعالمياً في مجال التطور التقني، والتحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات».