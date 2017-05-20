«كهرباء دبي» تطلع وفداً سعودياً ‬على ‬أحدث ‬حلول ‬الابتكار ‬التقني

دبي (الاتحاد)
استقبلت هيئة كهرباء ومياه دبي وفداً من الشركة السعودية للكهرباء، ضمن سلسلة الزيارات المتبادلة مع المؤسسات الخدمية الرائدة في المنطقة، للتعرف على أفضل الممارسات المتبعة وأحدث الحلول المستخدمة في مجال الابتكار التقني.
واطلع وفد الشركة السعودية للكهرباء خلال الزيارة على هيكلة واستراتيجية العمل المتبعة في قطاع الابتكار والمستقبل لدى الهيئة، إضافة إلى تقنية «هولولينس» من مايكروسوفت، التي تعكس جهود الهيئة في قيادة التحول الرقمي وتعزيز مكانتها العالمية، عبر دعم عملياتها وتحسين مستوى الإنتاجية، بالإضافة إلى تسريع عمليات الابتكار، وتقديم خدمات داخلية نوعية تسهم في الارتقاء بمستوى وكفاءة العمل الحكومي.
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وأضاف: «تعمل الهيئة دائماً على تطوير عملياتها عبر تبني أحدث التقنيات العالمية في جميع المجالات، وأن تكون لها الصدارة والسبق عالمياً في تبني تلك الحلول المبتكرة، لتظل الهيئة دائماً نموذجاً يُحتذى محلياً وإقليمياً وعالمياً في مجال التطور التقني، والتحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات».