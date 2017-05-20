«اقتصادية دبي»: تطوير أول معيار إماراتي لإسعاد المتعاملين

دبي (الاتحاد)

تطور ‬اقتصادية ‬دبي ‬أول ‬معيار ‬إماراتي ‬لإسعاد ‬المتعاملين، ‬بالتعاون ‬مع ‬هيئة ‬الإمارات ‬للمواصفات ‬والمقاييس.

‬ويأتي ‬تطوير ‬المعيار ‬الأول ‬من ‬نوعه ‬على ‬مستوى ‬العالم ل‬إسعاد ‬المتعاملين ‬تجسيداً ‬لرؤية ‬القيادة ‬الرشيدة ‬في ‬نشر ‬ثقافة ‬السعادة ‬والإيجابية ‬في ‬كل ‬مؤسسات ‬الدولة ‬وقطاعات ‬الأعمال ‬لتحقيق ‬أعلى ‬معايير ‬التميز ‬في ‬أداء ‬الجهات ‬الحكومية، ‬وتأكيداً للدور ‬الحيوي ‬لاقتصادية ‬دبي ‬في ‬تحقيق ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬المستدامة ‬وتعزيز ‬الرفاهية ‬والازدهار ‬والسعادة ‬لسكان ‬إمارة ‬دبي ‬ودولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة ‬على ‬وجه ‬العموم، حسب بيان أمس.

ويهدف المعيار الجديد إلى ضمان إسعاد المتعاملين في كل الدوائر والمؤسسات باختلاف حجمها ومجالها ومدى تعقيد عملياتها ونشر ثقافة إسعاد المتعاملين في كل المجالات، إلى جانب إرساء قواعد وفلسفة إسعاد المتعاملين في كل أنشطة التدريب والتوثيق واختيار العناصر البشرية والمادية وتركيز القادة والاستراتيجيات على تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.

وتسعى اقتصادية دبي من خلال المعيار الجديد إلى إنشاء أول قاعدة بيانات ومركز لبحوث السعادة على مستوى الدولة، بالإضافة إلى عقد شراكات دولية في مجال السعادة وتطوير جوائز متخصصة بالسعادة على المستوى المحلي والدولي.

وقال عبد الله حسن، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة: «تؤكد اقتصادية دبي من خلال هذه المبادرة سعيها الدائم لتحقيق سعادة المتعاملين بكل فئاتهم من خلال تطوير الخدمات وبيئة العمل والكفاءات الجوهرية الخاصة بهذا المجال في كل المؤسسات العاملة في الإمارة وتعزيز مكانة الدولة في تحقيق مؤشر السعادة العالمي».

وأكدت هنادي عيد، مدير إدارة إسعاد المتعاملين، حرص اقتصادية دبي والتزامها بتطبيق أفضل المعايير المحلية والدولية واستيعاب أفضل الممارسات في مجال إسعاد المتعاملين، وصولاً لتحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية نحو اقتصاد قوي ومتنوع ومزدهر يليق بدولتنا الحبيبة ويحقق رؤية القيادة الرشيدة.