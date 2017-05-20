معرض الأدوات والمعدات ينطلق الاثنين

دبي (الاتحاد)

تنطلق بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بعد غد الاثنين الدورة الـ18 لمعرض الأدوات والمعدات بالشرق الأوسط، وخلال المعرض، تنظم ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط مسابقة مخصصة لأفضل مشغلي الآلات في الإمارات لاستعراض مهاراتهم، وتعد المسابقة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تدعو شركات المقاولات والتصميم حسب الطلب، شركات الإنشاءات، أو أصحاب الورش لترشيح أمهر فنييهم للمشاركة في اختبار التركيب والأدوات، حيث يقومون بأعمال الثقب، والقص بطريقتهم الخاصة لإظهار تفوقهم بين أقرانهم.&rlm‭

‬وقال ‬أحمد ‬باولس، ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لشركة ‬ميسي ‬فرانكفورت ‬الشرق ‬الأوسط: «‬إن ‬نمو ‬الطلب ‬على ‬المعدات ‬والأدوات ‬المعدنية ‬في ‬المنطقة، ‬ساعد ‬على ‬نمو ‬معرض ‬الشرق ‬الأوسط ‬للأدوات ‬والمعدات ‬والآلات «‬هاردوير ‬آند ‬تولز»‬. ‬وأضاف ‬باولس ‬أن ‬الأبحاث ‬العالمية ‬أشارت ‬إلى ‬القيمة ‬الحالية ‬لسوق ‬الأدوات ‬والماكينات ‬في ‬الإمارات، ‬والتي ‬تُقدر ‬بأكثر ‬من ‬10 ‬مليارات ‬درهم.

يقام ‬معرض ‬الأدوات ‬والمعرض ‬الشرق ‬الأوسط ‬منذ 18 ‬سنة، ‬حيث ‬يعد ‬المعرض ‬التجاري ‬الوحيد ‬على ‬مستوى ‬المنطقة ‬في ‬الأدوات، ‬المعدات، ‬المواد، ‬الماكينات

يستقطب معرض هاردوير آند تولز الشرق الأوسط أبرز التجار من حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يشارك في دورة المعرض الثامنة عشرة هذا العام أجنحة دولية من الصين، وتايلاند، وتايوان، كما يشارك به 185 عارضاً من 12 دولة يمثل أكثر من 250 علامة، كما يتضمن المعرض منطقة الخبراء، وهي قسم متخصص يقدم أكثر المنتجات والحلول إبداعاً لأبرز الصانعين.