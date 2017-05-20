«روتانا» تفتتح 4 فنادق بأبوظبي تضيف 1400 غرفـة خــلال 4 سنـوات

رشا طبيلة (أبوظبي)

تعتزم روتانا للفنادق افتتاح 4 فنادق جديدة في أبوظبي على مدى السنوات الأربع المقبلة تضيف نحو 1400 غرفة فندقية إلى محفظتها في الإمارة، ليرتفع عدد فنادق المجموعة في أبوظبي إلى 16 فندقا ومنتجعا، بحسب ناصر النويس رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وقال النويس لـ«الاتحاد» إنه سيتم افتتاح فندقين هذا العام، وهما بيرل روتانا الذي يضم 315 غرفة وجناحاً فاخراً، ومن المقرر افتتاحه في الربع الثالث من عام 2017، إضافة إلى منتجع وفلل السعديات روتانا، الفندق الفاخر ذو الخمس نجوم الذي سيفتح أبوابه خلال الربع الأخير من عام 2017 على شاطئ السعديات الممتد على مسافة 9 كيلومترات من الرمال البيضاء في جزيرة السعديات.

ويتألف منتجع وفلل السعديات من 354 غرفة وجناحاً، بالإضافة 13 فيلا فخمة تقع على شاطئ خاص.

وأضاف النويس «سيعقب ذلك افتتاح فندق الشاطئ أرجان من روتانا في الربع الثالث من عام 2018 والذي سيضم 326 غرفة وجناحاً. كما تعتزم المجموعة أيضاً افتتاح فندق مارينا مول أرجان من روتانا قبل نهاية 2020، والذي سيضم 376 غرفة وجناحاً».