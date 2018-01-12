إجابات مبهمة لترامب حول اتصالات بزعيم كوريا الشمالية

واشنطن (وكالات)

أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إيحاءات بأنه يمكن أن يكون على علاقة جيدة بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-اون، لكنه رفض القول ما إذا كان قد تحدث إليه. وقال ترامب خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال: «ربما لدي علاقة جيدة جدا مع كيم جونج-اون». وأضاف: «عندي علاقات مع الناس، أظن أنكم فوجئتم».

وذكرت الصحيفة أنه لم يكن بالإمكان استدراج ترامب للإفصاح عما إذا كانت حصلت أي اتصالات بين الغريمين. ودخلت واشنطن بمواجهة مع بيونج يانج بسبب برنامجيها النووي والصاروخي وتهديدات كوريا الشمالية باستهداف أميركا. ووصف ترامب الزعيم الكوري الشمالي بالمجنون وبأنه «رجل الصاروخ». وعندما سئل عما إذا كان قد تحدث إلى كيم، قال ترامب: «لا أريد التعليق على ذلك. لا أقول أني فعلت أو لم أفعل. فقط لا أريد التعليق». في غضون ذلك، أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أمس أن الولايات المتحدة ستقترح خلال اجتماع مع حلفائها الأسبوع المقبل فكرة اعتراض وتفتيش السفن التي تُعتبر مشبوهة والمتوجهة إلى كوريا الشمالية. وسيتطرق الاجتماع المقرر عقده الثلاثاء المقبل في فانكوفر بمبادرة من كندا والولايات المتحدة إلى الملف النووي الكوري الشمالي. وفي هذه الإطار، سيقدم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون «آليات عملية» لحلفائه، وفق ما أكد براين هوك المسؤول بوزارة الخارجية.