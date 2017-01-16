قوة الكلمة.. صوفية الريشة.. في 35 لوحة

رانيا حسن (دبي)

جاءت لوحات عبدالله عكار في معرض «كلمة من كلمات» المقام في غاليري برو أرت بالجميرا، والتي تتجلى فيها قوة الكلمة في إبداع فلسفي محمل بأبعاد جمالية كثيرة، وظهر شغف الفنان بالكلمة والحرف العربي في تمازج واضح مع البيئة العربية وثقافتها، سابحاً في فضاءات الشعر العربي، متنقلاً بين نصوص أبي القاسم الشابي ومحمود درويش وعنترة بن شداد، ليعكس الحالة الفريدة التي تجمعه بالشعر، وليحول الحرف العربي في النصوص الشعرية لحالة من العشق والصوفية، أضافت حساً جمالياً على لوحاته، واحتلت الكلمات عمل فني عمل فني مبهر ومفعم بلغة بصرية زادت من عمق العمل التي تجسدت في 35 لوحة فنية.

وقال عكار: معرض «كلمة من كلمات»يمثل حنيناً للبيئة العربية بثقافتها، التي حاولت إبراز الخط العربي كقيمة جمالية لها معانيها وأبعادها المختلفة»، وأضاف:«بالطبع تحاول الغربة أن تؤثر في الفنان وتغير به أشياء عديدة، لذلك أحرص في لوحاتي أن أتمسك بثقافتي، وأظهر عشقي للحرف العربي، حيث يجذبني ويحررني من الغربة، ويمنحني حرية في التعامل مع قواعد الحروفية، في تمرد أحياناً، وانسجام أحياناً أخرى».