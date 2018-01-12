الأزهر: المؤتمر العالمي لنصرة القدس نقلة نوعية

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد وكيل الأزهر الشريف، عباس شومان، أن مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، الذي تنطلق فعالياته يومي 17 و18 يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يشكل نقلة نوعية على صعيد دعم ومساندة فلسطين والقدس، خاصةً ما يتعلق بترسيخ الوعي بالقضية وإعادتها مجددًا إلى صدارة الأولويات، كما ستكون هناك خطوات وتحركات أخرى عقب المؤتمر، للبناء على ما تم إنجازه.

وأوضح وكيل الأزهر أن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، حرص على أن تشمل محاور المؤتمر مختلف الأبعاد المتعلقة بالقدس، سواء ما يختص بمكانتها وهويتها وتاريخها، أو وضعها القانوني والسياسي، إضافة إلى التركيز على ضرورة استعادة الوعي بجذور الصراع حول القدس، وتفنيد ما تتم إثارته من مغالطات ودعاوى صهيونية كاذبة حول هوية المدينة العربية، ورسوخ السيادة الفلسطينية عليها.