المرض هو النظرة الدونية لامرأة مصابة بالسرطان

ساسي جبيل (وهران)
شهد خامس أيام مهرجان المسرح العربي، الذي تقام فعالياته في مدينة وهران الجزائرية، عرض مسرحية «خريف» من المغرب، وهي عمل مستوحى من قصص نساء يعانين من مرض السرطان، وتتناول علاقة المرأة بالرجل بعد اكتشاف هذا المرض، وما قد يطرأ على هذه العلاقة من تحولات، وحضور هذا الجسد المريض داخل المجتمع من خلال تفاعلات مختلفة.
وقالت أسماء هوري، مخرجة العمل، إن المرض الخبيث أتى على كثيرين، ولذلك فان الحديث عنه في عمل مسرحي يعتبر تناولًا لمسألة تهم المجتمع عموماً، خصوصاً وأن هذا المرض كثيراً ما يحاط بالسرية داخل العائلة المغربية.
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لذلك عمدت مخرجة العمل من خلال مسرحية «خريف» على الخوض في هذا الموضوع المسكوت عنه، وعن المرض الحقيقي المتمثل في نظرة الإنسان للمريض بهذا الداء.
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استعملت المخرجة التعبير الجسدي والموسيقي والإضاءة من خلال دلالات رمزية بشكل فني أعطى للمتلقي الحرية في التفاعل، وهو ما تحقق لمشاهدي هذا العرض المسرحي الذي تباينت الآراء حوله.