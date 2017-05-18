عصر «ماكرون».. بداية جديدة للاتحاد الأوروبي رغم الخلافات

برلين (وكالات)

اجتمعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي المنتخب حديثاً إيمانويل ماكرون الاثنين بهدف معالجة مجموعة من القضايا الشائكة والمهمة للبلدين وكذلك الاتحاد الأوروبي، وسط خلافات داخلية وشكوك خارجية.

وكانت بعض وسائل الإعلام الألمانية وصفت الاجتماع بأنه بداية لعصر «ميكرون» (ميركل وماكرون) الجديد، مشيرة إلى أن القائدين السياسيين المتشابهين في الآراء سيعززان العلاقات الفرنسية الألمانية وسيبعثان شعاعاً من الأمل في الكتلة المثقلة بالاضطرابات.

وتناولت محادثاتهما، التي استمرت ساعة تقريباً، بعض الموضوعات الرئيسة مثل إجراء إصلاحات داخل الاتحاد الأوروبي، وأوضحا أنهما اتفقا على تغيير بعض المعاهدات القائمة من أجل تعزيز الاتحاد المكون من 28 عضواً.

ولفتت ميركل إلى أن «أوروبا لا يمكن أن تزدهر إلا عندما تزدهر فرنسا وألمانيا».