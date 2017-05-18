«مولر».. فرس رهان جديد في قضية «روسيا ترامب»

واشنطن (أ ف ب)

يوصف «روبرت مولر»، الذي عُيّن مدعياً خاصاً للتحقيق في قضية «روسيا ترامب»، بأنه رجل صارم ومنهجي، ويحظى بتقدير كبير في واشنطن سواء لدى الجمهوريين أو الديموقراطيين.

فالمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في عهد جورج بوش وباراك أوباما، والبالغ من العمر 72 عاماً، لم يتردد في الوقوف بوجه البيت الأبيض معترضاً على ممارسات يعتبرها مخالفة للقانون.

وكتب النائب الجمهوري «جيسون تشافتز» على تويتر: «مولر خيار رائع، ولا غبار عليه، وسيحظى بتأييد كبير». وأفاد عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي «ريتشارد بلومنتال»، أحد أشد منتقدي ترامب أن مولر «معروف بتصميمه واستقلاليته».

و«مولر» مكلف التحقيق في احتمال وجود علاقات بين المقربين من ترامب وروسيا، الأمر الذي أثار عاصفة سياسية في واشنطن مع كشف وسائل الإعلام عن خبايا جديدة كل يوم.