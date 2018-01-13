إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال



تاريخ النشر: السبت 13 يناير 2018 علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله) أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق أمس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأطراف قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن المواجهات اندلعت، خلال تظاهرات انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة، في عدد من الحواجز العسكرية ومناطق التماس في الضفة الغربية. وفى مدينة نابلس، شيع المئات جثمان الشهيد على قينو، (16 عاماً)، إلى مثواه الأخيرة في قرية عراق بورين جنوب المدينة، والذي استشهد أمس الأول برصاص جيش الاحتلال في الرأس، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدته عراق بورين. وفى محافظة رام الله، والبيرة، دارت مواجهات بين جنود الاحتلال وشبان غاضبين عند مدخل مدينة البيرة الشمالي، وأطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط ورصاص التوتو المحرم دولياً وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب برصاص التوتو في قدمه، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق. وفي قطاع غزة، رشق مئات الشبان في مناطق الشرقية والشمالية القوات الإسرائيلية المتمركزة خلف السياج الفاصل مع القطاع بالحجارة، فيما ردت تلك القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي. وكانت فصائل فلسطينية دعت إلى تصعيد شعبي أمس رفضاً للإعلان الأميركي بشأن القدس. الأمم المتحدة وواشنطن ولندن وبرلين تنتقد الاستيطان