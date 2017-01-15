«البوكر العربية» تعلن قائمتها الطويلة اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية)، اليوم الاثنين، القائمة الطويلة للروايات المرشحة لنيل جائزتها المرموقة لهذا العام.

ووفق الموقع الإلكتروني للجائزة، سيتم الكشف عن 16 رواية مرشحة للقائمة الطويلة بعد اختيارها من بين186 رواية تقدم بها الناشرون للجائزة وصدرت خلال الإثني عشر شهراً الماضية، كما سيعلن عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم الخمسة.

تدار الجائزة برعاية مؤسسة جائزة «مان بوكر» في لندن، بينما تقوم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بدعمها مالياً، ويحصل المرشحون الستة إلى القائمة القصيرة التي تعلن في فبراير القادم على 10 آلاف دولار أميركي، فيما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار أميركي إضافية.

وتحتفل الجائزة هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة بعد أن ساهمت في بث الاهتمام العالمي بالسرد العربي.

يذكر أن الجائزة أعلنت في ديسمبر الماضي تغييراً في نظام التقدم للجائزة، وسيجرى تطبيقه اعتباراً من دورة عام 2018، إذ ستعتمد الجائزة نظاماً جديداً للمحاصصة، بحيث تتوقف حصة الروايات التي يقدمها الناشرون على عدد المرات التي وصلت فيها كتبهم إلى القائمة الطويلة في السنوات الخمس السابقة، وعليه يحق للناشرين الذين لم يسبق لهم الوصول إلى القائمة الطويلة بتقديم رواية واحدة، وروايتان للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة مرة واحدة أو مرتين، وثلاث روايات للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة ثلاث أو أربع مرات، وأربع روايات للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة خمس مرات أو أكثر.

ويأمل ياسر سليمان، رئيس مجلس أمناء الجائزة «أن تحقق القوانين الجديدة انطلاقة يلتحم فيها العمق في التميز والعدالة في التوزيع».