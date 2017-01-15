«البوكر العربية» تعلن قائمتها الطويلة اليوم

أبوظبي (الاتحاد)
تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية)، اليوم الاثنين، القائمة الطويلة للروايات المرشحة لنيل جائزتها المرموقة لهذا العام.
ووفق الموقع الإلكتروني للجائزة، سيتم الكشف عن 16 رواية مرشحة للقائمة الطويلة بعد اختيارها من بين186 رواية تقدم بها الناشرون للجائزة وصدرت خلال الإثني عشر شهراً الماضية، كما سيعلن عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم الخمسة.
|
وتحتفل الجائزة هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة بعد أن ساهمت في بث الاهتمام العالمي بالسرد العربي.
|
ويأمل ياسر سليمان، رئيس مجلس أمناء الجائزة «أن تحقق القوانين الجديدة انطلاقة يلتحم فيها العمق في التميز والعدالة في التوزيع».