أوغلو: تركيا لن ترجو ألمانيا البقاء في أنجرليك

أنقرة (وكالات)

قال وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو: «إن تركيا لن ترجو ألمانيا للبقاء في قاعدة أنجرليك التركية التي تنطلق منها طائرات التحالف الدولي لضرب «داعش»، وهددت برلين بالانسحاب منها». وقال أمس رداً على سؤال من قناة «ان تي في» التركية: «عليهم أن يقرروا بأنفسهم، نحن لن نرجوهم» البقاء.

ووصفت المستشارة الألمانية الاثنين الماضي رفض أنقرة السماح لنواب ألمان بزيارة جنود ألمان في القاعدة بأنه «مؤسف»، وألمحت إلى البحث عن «بدائل» عن انجرليك مثل الأردن.

وقال وزير خارجية ألمانيا سيجمار جابريال أمس الأول لصحيفة «نيو اوسنابروكر تسايتنونج»: « إذا بات من غير الممكن العمل بصورة طبيعية في أنجرليك .. علينا البحث عن بدائل».

وأضاف: «إن سعي أنقرة إلى ابتزاز البرلمان الألماني يصل إلى الحد غير المسموح به.. لا يسعني سوى أن آمل في أن تغير تركيا رأيها في الأيام المقبلة.. وإلا فإن مجلس النواب لن يسمح لجنودنا بالذهاب إلى تركيا». وقال تشاوش أوغلو أمس: «إذا قال وزير الخارجية الألماني مثل هذا الكلام، فهو ينم عن قلة احترام».

لم توضح تركيا سبب منع زيارة النواب الألمان لكن برلين ترى أنها تريد معاقبة ألمانيا لأنها منحت اللجوء لعسكريين أتراك بعد الانقلاب الفاشل. وتتهم تركيا ألمانيا بالتدخل أو بدعم حزب العمال الكردستاني ومجموعات أخرى تصنفها أنقرة «إرهابية».

من جهة أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس: «إن من غير الممكن رفع حالة الطوارئ المفروضة قبل أن يعود الهدوء التام إلى البلاد». وأبلغ إردوغان اجتماعاً لمسؤولي شركات في إسطنبول:«إن مناطق في جنوب شرق وشرق البلاد، حيث يخوض حزب العمال الكردستاني تمرداً منذ عقود، لا تزال تعج بالأسلحة».