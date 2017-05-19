ماي تطلب من البريطانيين تفويضاً قوياً قبل مفاوضات «بريكست»

هاليفاكس، المملكة المتحدة (أ ف ب)

طلبت تيريزا ماي أمس، من البريطانيين منحها تفويضاً واضحاً في الانتخابات النيابية في 8 يونيو المقبل، تمهيداً لمفاوضات بريكست، ووعدت بالحد من الهجرة من خارج الدول الأوروبية، ثم الهجرة الآتية من الاتحاد الأوروبي.وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، خلال تقديم برنامج حزب المحافظين للانتخابات في هاليفاكس: «تعالوا انضموا إليَّ، في وقت أكافح في سبيل المملكة المتحدة».

وفيما تبدأ البلاد «الرحلة الكبيرة» للخروج من الاتحاد الأوروبي، شددت رئيسة الحكومة المحافظة على أهمية الحصول على «تفويض واضح»، لانتزاع «أفضل اتفاق ممكن» خلال مفاوضات الخروج من الاتحاد.

وأضافت في كلمة ألقتها في مصنع قديم للسجاد من القرن التاسع عشر، أمام جميع وزراء حكومتها: «إن السنوات الخمس المقبلة ستكون منعطفاً للمملكة المتحدة، ولحظة مؤسسة وتحدياً. وكل صوت لي ولفريقي سيمدني بمزيد من القوة من أجل المفاوضات».

ويتصدر حزب المحافظين الذين يتولون الحكم منذ 2010، استطلاعات الرأي قبل ثلاثة أسابيع من هذه الانتخابات المبكرة، التي ستدخل بريطانيا بعدها في صلب موضوع المفاوضات حول بريكست.

لكنّ استطلاعاً للرأي أعدته مؤسسة ايبسوس-موري على عينة من 1053 بريطانياً، ونشرت نتائجه أمس، أشار إلى تقدم كبير لحزب العمال البريطاني منذ نشر برنامجه الذي يميل صراحة إلى اليسار. فقد ربح حزب جيريمي كوربن ثماني نقاط، وارتفعت حظوظه إلى 34% من نوايا التصويت، لكنه ما زال بعيداً من حزب المحافظين الذين حصلوا على 49%.

وتنوي تيريزا ماي التي تطرقت إلى «معاناة أصحاب الدخل المحدود والمرافق العامة»، في المقام الأول خفض عدد الواصلين من خارج الاتحاد الأوروبي، مع زيادة الضرائب على أرباب العمل لتوظيف هؤلاء المهاجرين.

وبعد الخروج من الاتحاد والسوق الموحدة خلال أقل من سنتين، تستطيع المملكة المتحدة أن تبدأ الحد أيضاً من عدد المهاجرين الأوروبيين. ويتعذر عليها القيام بذلك في الوقت الراهن، بسبب مبدأ حرية التنقل.