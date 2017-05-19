القوات تتوغل في الموصل القديمة وعوائل «داعش» تهرب علناً

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

توغلت القوات العراقية أكثر أمس، في الأحياء والجيوب الآخذة في التضاؤل على خطوط الجبهات في محيط المدينة القديمة وشمال غرب الموصل،واقتحمت حي النجار باسطة سيطرتها على نصفه، وسط انهيار متسارع في صفوف مقاتلي «داعش» الذين بدأت عوائلهم تفر علناً وبالعشرات متخفية بموجات الأهالي النازحين في اتجاه المناطق المحررة.

وحذرت الأمم المتحدة أمس، من أن ما يصل إلى 200 ألف شخص قد يفرون من الساحل الأيمن للموصل مع اشتداد، العمليات العسكرية واقترابها من منطقة المدينة القديمة، مقدرة أن نحو 700 ألف نزحوا منذ انطلاق عملية «قادمون يا نينوى» منتصف أكتوبر الماضي. كما أعربت منظمات حقوقية عن «قلق بالغ» إزاء إجبار القوات الأمنية العراقية أكثر من 300 عائلة نازحة، على العودة إلى مناطقهم في الموصل، مشيرة إلى أنها لا تزال معرضة لخطر اعتداءات من قبل عناصر التنظيم الإرهابي اليائسين. بالتوازي، تمكنت المليشيات المدعومة بالمقاتلات العراقية من تحرير مطار سهل سنجار العسكري الذي يتميز بأهمية لوجستية واستراتيجية، جنوب ناحية القيروان، في إطار المعركة المحتدمة في اتجاه الحدود السورية.

وأعلن مصدر أمني في عمليات نينوى أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت أمس، من اقتحام حي النجار في جبهة شمال غرب الموصل و‬استعادت ‬نصفه تقريباً، ‬ووصلت ‬القطعات ‬إلى ‬مدرسة ‬خولة‭ ‬بنت ‬الأزور في المنطقة نفسها. وأضاف أن ‬المعارك ‬تشهد ‬انهياراً متسارعاً ‬في ‬صفوف «ال‬دواعش ‬في حي ‬النجار ‬والأحياء ‬المتبقية ‬الأخرى ‬في ‬الساحل ‬الأيمن للمدينة، مشيراً إلى أن عوائل الإرهابيين تفر علناً وبالعشرات مع موجات النزوح بين الأهالي في اتجاه المناطق المحررة.

من جهته، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت،‏‭ ‬مقتل ‬13 ‬عنصراً ‬من ‬«داعش» ‬وتدمير ‬3 ‬مركبات ‬مفخخة ‬ومفرزة ‬للهاون ‬ومضافتين ‬خلال‭ ‬تطهير ‬الحافات ‬النهائية ‬من ‬حي ‬17 ‬تموز‭‬. وأضاف أن قطعات الشرطة الاتحادية تمكنت من فرض سيطرتها على‏‭ ‬مساحة ‬تقدربـ ‬291 كلم مربعاً ‭ ‬من أراضي ‬الجانب ‬الأيمن للموصل وأجلت ‬270 ‬ألف ‬مدني ‬منذ انطلاق‭ ‬المعركة ‬19 فبراير المنصرم‬. وأفادت مصادر استخبارية باعتقال الإرهابي المدعو «خ ش» وهو أحد القياديين المقربين من البغدادي في الساحل الأيمن للموصل، مضيفاً أنه أدلى بمعلومات مهمة عن عصابات «داعش» وخططهم وتحركاتهم في غرب المدينة، كاشفاً بعض الخلايا الإرهابية النائمة في بغداد.

وفيما استمرت العمليات والهجمات في طوز خرماتو جنب كركوك، وتكريت في صلاح الدين وبعض مناطق ديالى موقعة قتلى من «الدواعش» والقوات الأمنية، أعلنت قيادة «عمليات دجلة» أن حملتها العسكرية الواسعة التي انطلقت فجر أمس الأول شمال محافظة ديالى، أسفرت عن مقتل عشرات «الدواعش» وتدمير 7 مضافات للتنظيم الإرهابي وضبط مخبأين للأعتدة والمتفجرات، إضافة إلى إبطال 4 عبوات ناسفة وتفجير سيارتين مفخختين.