مصر تبحث وحفتر التعاون العسكري والحدودي

بنغازي، طرابلس، القاهرة (وكالات)

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من إحباط هجوم مسلح لمليشيات تابعة لتنظيم «القاعدة» على قاعدة براك الشاطئ جنوب ليبيا، وذلك وفق ما قالت قناة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية في نبأ عاجل تزامن مع الاحتفالات بالذكرى الثالثة لانطلاق عملية الكرامة ومع تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين مصر والقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر.

وفي هذا السياق التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري المشير حفتر وشيوخ القبائل العربية في المنطقة الشرقية في ليبيا أمس الأول، وذلك في احتفال الجيش الوطني الليبي بالذكرى الثالثة لانطلاق عملية الكرامة التي استهدفت تحرير المناطق الليبية من التنظيمات والميليشيات الإرهابية المسلحة. وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري إناالفريق محمود حجازي لقي مراسم استقبال رسمية في مقر القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أعقبها لقاء مع المشير حفتر حضره عدد من كبار القادة من الجانبين اللذين بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الداخلية والخارجية في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تشهدها ليبيا والمنطقة، كذلك تنسيق الجهود والتعاون العسكري المشترك لإحكام السيطرة الأمنية وتأمين الحدود، إضافة إلى التدابير والإجراءات اللازمة لمنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود بين البلدين.

وأكد حجازي عمق الروابط التاريخية والشعبية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على دعم مصالح الأشقاء الليبيين، وكذا دعم المساعي الرامية إلى الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، معرباً عن ثقته في قدرة المؤسسات الفاعلة في ليبيا على التوافق وبناء دولة ديمقراطية حديثة، ترتكز على أسس من الثوابت الوطنية الليبية. من جانبه ثمّن خليفة حفتر الدور المصري الداعم للجيش الوطني الليبي والتعاون مع القوات المسلحة المصرية لنقل وتبادل الخبرات والتدريب في العديد من المجالات، إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، والقضاء على الإرهاب، انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي ختام الزيارة، التقى الفريق محمود حجازي برفقة القائد العام للجيش الليبي ورئيس الأركان وكبار قادة الجيش الوطني، عدداً من مشايخ وأعيان القبائل الليبية، وأكدوا أهمية الدور المصري في حل الأزمة الليبية، كما وجهوا الشكر للقيادة السياسية المصرية لجهودها على دعم استقرارالبلاد. وأكد رئيس الأركان المصري اعتزازه بالقواسم المشتركة والروابط الممتدة بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى دورهم الفاعل في تحقيق وحدة الصف الليبي ودعم الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية.