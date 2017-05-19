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روسيا وإيطاليا تلتزمان المساعدة في إعادة الاستقرار

«الرباعية الدولية» تلتقي في بروكسل لتحريك «التسوية الليبية»
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تاريخ النشر: الجمعة 19 مايو 2017

روما (وكالات)

تستضيف الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الاجتماع الثاني للجنة الرباعية الدولية بشأن ليبيا في الـ23 من شهر مايو الجاري في بروكسل ،مؤكدةً في بيان صدر عن إدارة العلاقات الخارجية، أن الأمر يتعلق بتعميق التنسيق والتأكيد على دعم الوساطة الأممية في الملف الليبي. وأضافت: «نريد تسريع العمل من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة في ليبيا»، حسب وكالة «آكي» الإيطالية. وتتألف هذه اللجنة من كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.

ويعتبر اجتماع بروكسل القادم الثاني من نوعه لهذا «المنتدى» المخصص لبحث الوضع الليبي على مستوى دولي ، علماً أن الاجتماع الأول عقد في القاهرة في 18 مارس الماضي.

وقالت الوكالة، إن العديد من المراقبين شككوا في إمكانية عقد هذا الاجتماع، أما عن سقف التوقعات فيبقى منخفضاً بالنسبة للجميع، نظراًد إلى استمرار عجز الأطراف الدولية عن اللحاق بالتطورات المتسارعة ميدانياً في ليبيا.

إلى ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأمل في إيجاد سلام في ليبيا ما زال مستمراً، مضيفًا أن موسكو على استعداد للمشاركة في عملية التسوية. وأشار بوتين أمس الأول عقب لقائه رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني في سوتشي (جنوب روسيا)، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، إلى اجتماع ممثلي الفصائل السياسية في ليبيا، بمن في ذلك قائد الجيش الوطني المشير حفتر، ومسؤولون من حكومة الوفاق في الثاني من مايو الجاري.

وقال الرئيس الروسي: «أعتقد أن هناك أملاً للوصول إلى سلم أهلي في ليبيا. البلاد ذات أهمية كبيرة في المنطقة، وذات أهمية أكبر بالنسبة لأوروبا في ظل حقيقة أنها أصبحت نقطة عبور لأعداد كبيرة من اللاجئين، ولا سيما من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى أوروبا». وأضاف: «نأمل أن تتطور الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع الثاني من مايو، وأن تنتج هذه العملية استعادة السلم الأهلي والتهيئة لوضع مستقر في ليبيا». ... المزيد
     
 