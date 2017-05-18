السيسي: التنسيق مع السعودية في أعلى درجاته

القاهرة (وكالات)
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن التنسيق والتشاور والتعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية يتم على أعلى درجة، لافتا إلى ًأنه سيشارك في القمة العربية الإسلامية الأميركية المقررة في21 مايو الجاري في العاصمة السعودية الرياض.
وأضاف السيسى في حوار مع رؤساء الصحف القومية المصرية أنه حريص على تلبية أي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكدا أن مصر والسعودية جناحا هذه الأمة، مشدداً على أن مصر مع أي جهد يساهم في تحقيق الاستقرار ومجابهة التطرف والإرهاب.
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وتوجه للرأي العام الإسرائيلي بالقول: «إن لديكم فرصة للسلام، ولدينا جميعا فرصة لنعيش معاً ونوفر مستقبلاً أفضل لشعوبنا بعيدا عن الكراهية، ومن الخطأ الشديد إهدار هذه الفرصة».
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وحول العلاقات المصرية السودانية أكد الرئيس السيسي انه لا يقبل بأي محاولة للنيل من عمق العلاقات المصيرية بين مصر والسودان.