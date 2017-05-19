استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد شاب فلسطيني برصاص مستوطن في بلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة أمس وأصيب مصور وكالة الأنباء الأميركية «اسوشييتد برس» مجدي إشتية بالرصاص الحي في اليد وتم نقله لمستشفى «رفيديا».

وذكر شهود عيان أن أحد المستوطنين ترجل من سيارته واطلق النار بصورة عشوائية ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة المصور الصحفي أثناء مشاركتهما في مسيرة في البلدة دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي ولجنة دعم الأسرى في محافظة نابلس للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ32 على التوالي.

وقال مصور لفرانس برس في الموقع إن المواجهات اندلعت عندما حاول مستوطن إسرائيلي اختراق صفوف المتظاهرين بسيارته عند حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، بعدها راح متظاهرون يرشقونه بالحجارة ما دفعه إلى الخروج من سيارته وإطلاق النار.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان «استشهاد الشاب معتز بني شمسة (23 عاما)» بعد إصابته في رأسه. وأصيب مصور ايضا يعمل في وكالة «اسوشييتد برس» الأميركية وهو في حالة مستقرة حسب مصادر طبية.