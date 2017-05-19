الجبير: نتعاون مع واشنطن لردع العدوانية الإيرانية

الرياض (وكالات)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن هناك توافقا بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية بشأن مكافحة الإرهاب والقضاء على داعش وقضايا المنطقة، لا سيما سوريا واليمن، مشيرا إلى أننا «نتفق مع واشنطن على ضرورة التصدي لتدخلات إيران».

وأضاف الجبير، إن السعودية تتعاون مع الولايات المتحدة من أجل ردع إيران ووقف سياساتها العدوانية تجاه منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال استعراضه الاستعدادات لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة للمملكة. وأوضح الجبير، أن رؤية الولايات المتحدة تتفق مع السعودية بشأن القضاء على الإرهاب والتصدي لإيران، مشددا على أن الرئيس الأميركي أكد ضرورة امتثال طهران لبنود الاتفاق النووي.

وقال: «نتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة لمنع إيران من التدخل في شؤون الدول الأخرى» مشدداً على أنه «لن تكون لدينا علاقات طبيعية مع إيران ما دامت تواصل أجندتها الطائفية». وتابع «نحن ننظر إلى أفعال إيران وليس إلى أقوالها والانتخابات الرئاسية شأن داخلي». وقال إن الرئيس ترامب تحدث عن ضرورة احترام إيران للاتفاق النووي، مشيراً

إلى وجود تطمينات أميركية بأن الاتفاق مع إيران لن يتيح لها فرصة تطوير سلاحها النووي.