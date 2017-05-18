ضبط خلية متخصصة بالاغتيالات في وادي حضرموت

عدن، الضالع (الاتحاد)
أعلنت السلطات الأمنية في وادي حضرموت جنوب شرق اليمن، ضبط عناصر خلية إرهابية متخصصة بتنفيذ الاغتيالات في المدينة.
وأوضح المصدر لـ«الاتحاد» أن أجهزة الأمن في مدينة سيئون اعتقلت 3 عناصر إرهابية متهمة بالمشاركة في خلية متخصصة بتنفيذ عمليات الاغتيال، وأن القوات تعقبت سيارة المتهمين وعثرت في داخلها على كشوفات باسماء عدد من الضباط والمسؤولين المحليين الذين يجري التحضير لاستهدافهم في عمليات قادمة.
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وأشارت إلى أن هناك تنسيقا مشتركا مع قوات الجيش لتنفيذ انتشار أمني وحملات مداهمة وتعقب للعناصر الإرهابية والخارجة عن النظام والقانون.
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وبثت تسجيلات مرئية لعملية تفجير المنازل في منطقة الربيعتين في مديرية جبن وسط صيحات طائفية لعناصر المليشيا الذين هددوا بتفخيخ منازل المناهضين لتواجدهم في المنطقة. وأفاد الناشط الحقوقي المحامي، فهمي مقبل الشعيبي في تصريح لـ» الاتحاد» أن أكثر من 100 أسرة نزحت قسرا من المنطقة معظمهم توجهوا إلى الكهوف والشعاب الجبلية عقب اقتحام منطقة الربيعتين في مديرية جبن.
وأشار إلى أن أوضاع الأسر مأساوية وصعبة ويتطلب التدخل السريع والعاجل، مضيفاً أن النازحين يعيشون في العراء في ظل أجواء قاسية جراء هطول الأمطار والصقيع وسط انعدام الدعم والمساعدات الإغاثية والإيوائية اللازمة، مناشداً المنظمات الإغاثية المحلية والعربية والدولية سرعة تقديم المساعدات للأسر النازحة وإنقاذهم من المخاطر المحدقة بهم.