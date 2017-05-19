عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

قتل 30 على الأقل من المتمردين الحوثيين وحلفائهم وجرح آخرون أمس في غارات جوية للتحالف العربي دمرت تعزيزات ومواقع عسكرية للميليشيات في بلدتي مقبنة وموزع غرب محافظة تعز (جنوب غرب) حيث تستمر المعارك منذ أسابيع مع استمرار تقدم قوات الشرعية لانتزاع السيطرة على معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي، آخر قاعدة عسكرية رئيسية للانقلابيين في الساحل الغربي الجنوبي. ونفذ الطيران العربي أمس 16 غارة على أهداف للميليشيات الانقلابية في بلدتي مقبنة وموزع المتجاورتين، استهدفت معظمها تعزيزات وعربات للمتمردين الحوثيين في منطقة البرح التابعة لمقبنة وتبعد 50 كيلومتراً إلى مدينة تعز عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

وقالت مصادر محلية وعسكرية إن ثماني غارات جوية أصابت أهدافاً متحركة وثابتة للميليشيات في البرح وجوار مبنى المحكمة في حي «كمب الصعيرة» في مقبنة، وهو ما أسفر عن سقوط 16 قتيلا وعدد من الجرحى وتدمير مركبات عسكرية . وذكرت قيادة محور تعز العسكري في بيان على تويتر أن القصف الجوي دمر تعزيزات للميليشيا الانقلابية شمال منطقة البرح وجوار مبنى المحكمة في كمب الصعيرة. وأكد مصدر مسؤول في المقاومة الشعبية في تعز مقتل القيادي الحوثي شهاب محمد العشملي (أبو حرب) وعدد من مرافقيه في الغارة الجوية على محيط محكمة مقبنة.

كما قتل ثمانية حوثيين وُدمرت مركبتان في قصف جوي استهدف مساء الخميس تعزيزات للميليشيات في قرية حواص في منطقة العيار في مقبنة. ولقي ستة من المتمردين الحوثيين والجنود الموالين لهم والتابعين للرئيس المخلوع علي صالح مصرعهم وجرح 11 آخرون في غارات جوية على منطقة الهاملي ومعسكر خالد بن الوليد في شمال بلدة موزع، وعلى بلدة الوازعية المجاورة ومتاخمة لمحافظة لحج الجنوبية. ودمرت الغارات مدرعة ومركبة عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، حسب مصادر عسكرية ميدانية أشارت إلى استمرار المعارك على الأرض بين القوات الحكومية وميليشيات الانقلاب في منطقة الهاملي شمال القاعدة العسكرية الإستراتيجية، وفي شمال مدينة المخا الساحلية والمحررة مطلع فبراير.

وقصفت بوارج حربية تابعة للتحالف العربي مواقع للمتمردين الحوثيين في شمال المخا بالقرب من بلدة الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة ثاني أهم موانئ البلاد ويسيطر عليه الحوثيون منذ أكتوبر 2014. وأعلنت القوات الحكومية في تعز أمس مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي وصالح وإصابة آخرين في «عملية تسلل نوعية نفذها أبطال الجيش الوطني في منطقة وهر بالعنين غرب المدينة» الغارقة في الصراع منذ أكثر من عامين. وأفاد سكان محليون باندلاع اشتباكات مسلحة بين فصائل تابعة للمقاومة الشعبية الموالية للجيش في منطقة سكنية وسط مدينة تعز حيث تدور على أطرافها الشرقية والشمالية والغربية معارك بين قوات الحكومة والانقلابيين.