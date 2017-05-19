السيسي: تنسيق إماراتي مصري لدعم التوافق بين الليبيين

القاهرة (وكالات)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يثق بالقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وإن اللقاء معه كان رائعاً، وهناك تنسيق بيننا وبين الأشقاء في الإمارات الذين يلعبون دوراً إيجابياً لمصلحة عودة الاستقرار إلى ليبيا، وندعم بقوة صمود التوافق بين الأشقاء الليبيين.

وأضاف خلال حديثه لرؤساء تحرير الصحف الحكومية في مصر، « ليبيا دولة جوار مباشر، واستقرارها يؤثر إيجابياً بشكل مباشر على أمننا القومي، ونحن حريصون على أن يكون لنا دور إيجابي داعم لإيجاد حل سياسي يحقق الاستقرار الأمني لليبيا الشقيقة».

وطالب برفع حظر تسليح الجيش الوطني الليبي «الذي نعتبره الأساس في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا»، مؤكداً دعم مصر للجيوش الوطنية في كل الدول العربية التي تعاني أزمات. وحول الدور الإماراتي في ليبيا قال الرئيس السيسي: «المصلحة واحدة بيننا وبين الإمارات في إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا ومن أجل عودة الدولة الليبية».