«الوثيقة الموحدة» ترفع أسهم التأمين والتداولات 679 مليون درهم

حاتم فاروق (أبوظبي)

نجحت الأسهم المحلية في استقطاب تداولات بقيمة 679 مليون درهم في أولى جلسات العام الجديد، مدفوعة بارتفاع الأسهم المدرجة بقطاع التأمين، بالتزامن مع بدء تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات وحالة التفاؤل التي تسود الأسواق المالية قبل الإعلان عن النتائج السنوية للشركات المدرجة.

واستهلت أسهم قطاع التأمين في سوق أبوظبي جلسات العام الجديد على ارتفاع ملحوظ، يتقدمها أسهم «الخزنة للتأمين» و«الوثبة للتأمين» و«اكسا الهلال الأخضر للتأمين»، لتتصدر قائمة الأسهم المرتفعة، كما كانت أسهم «سلامة» و«أمان» و«دار التكافل» على رأس قائمة الأسهم الصاعدة في سوق دبي المالي.

وبلغت قيمة تداولات الأسهم المحلية، خلال جلسة أمس في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، نحو 679 مليون درهم، بكمية تداول تجاوزت الـ719 مليون سهم، عبر إتمام 8496 صفقة.

وفي سوق دبي المالي، أغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بلغت نسبته 0.22%، مستقطباً سيولة بقيمة تجاوزت الـ 532 مليون درهم، بعدما تم التعامل على 562 مليون سهم، من خلال إتمام 6762 صفقة، أما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد استهل جلسات العام الجديد على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.27% ليغلق مؤشره على مستوى 4533 نقطة، بقيمة تداول 147 مليون درهم وكمية 157 مليون سهم من خلال إتمام 1734 صفقة