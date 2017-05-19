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هنأ ماكرون هاتفياً بتسلمه الرئاسة

محمد بن زايد: نتطلع للعمل معاً من أجل استقرار المنطقة
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تاريخ النشر: الجمعة 19 مايو 2017

أبوظبي (وام)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، فخامة الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، بمناسبة تسلمه مهامه رئيساً لجمهورية فرنسا الصديقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة.

وأكد سموه - خلال الاتصال الهاتفي- قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية مع جمهورية فرنسا، متطلعاً سموه إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها على الصعد كافة، والعمل معاً من أجل تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته للشعب الفرنسي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته، وعلى ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الجمهورية الفرنسية وشعبها.

     
 

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