«ليلة في المتحف» تختتم فعالياتها في العين

أحمد السعداوي (أبوظبي)
اختتمت أمس فعالية «ليلة في المتحف»، نظمتها متاحف العين بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو، وشارك الزوار على مدى ثلاثة أيام بمجموعة من الفعاليات والبرامج والأمسيات المفتوحة. وفي ليلة استثنائية بدأت بتجربة اكتشافية بالبدايات الأولي لنشأة المتاحف في إمارة أبوظبي.
وقال عبد الرحمن النعيمي (ضابط تراث عالمي) بـ«أبوظبي للسياحة»: «بدأت الجولة في متحف قصر العين بإلقاء الضوء على بداية التنقيبات الأثرية في إمارة أبوظبي بعرض فيلم قديم عن أعمال التنقيب الأولى التي قامت بها البعثة الدنماركية في جزيرة أم النار بأبوظبي ومواقع الآثار في العين».
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وأضاف النعيمي: «وقد اُختمت الجولة بعرض شائق ومميز من قلعة سلطان بن زايد الذي أقيم من منارة السعديات ومتحف جوجنهايم».