«ليلة في المتحف» تختتم فعالياتها في العين

أحمد السعداوي (أبوظبي)

اختتمت أمس فعالية «ليلة في المتحف»، نظمتها متاحف العين بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو، وشارك الزوار على مدى ثلاثة أيام بمجموعة من الفعاليات والبرامج والأمسيات المفتوحة. وفي ليلة استثنائية بدأت بتجربة اكتشافية بالبدايات الأولي لنشأة المتاحف في إمارة أبوظبي.

وقال عبد الرحمن النعيمي (ضابط تراث عالمي) بـ«أبوظبي للسياحة»: «بدأت الجولة في متحف قصر العين بإلقاء الضوء على بداية التنقيبات الأثرية في إمارة أبوظبي بعرض فيلم قديم عن أعمال التنقيب الأولى التي قامت بها البعثة الدنماركية في جزيرة أم النار بأبوظبي ومواقع الآثار في العين».

ومن ثم تم التوجه إلى منطقة واحة العين، حيث تم استعراض الأهمية الثقافية والتاريخية لمواقع العين المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ومن ضمنها واحة العين، وتم شرح نظام الحياة المرتبط بالواحات ونظام الري القديم بالأفلاج الذي مازال مستخدماً، تلاها تنظيم جولة مسائية داخل الواحة مع إضاءات ضوئية ساحرة، تحاكي تخلل الضوء من سعف النخيل لتشكل شعاع النور الذي استلهم منه المعماري الشهير جان نوفيل تصميم متحف اللوفر أبوظبي، وفي وسط الواحة تم عرض فيلم قصير عن متحف اللوفر، وطريقة العمارة المستوحاة من طبيعة الموروث الثقافي للمنطقة، ومن ثم انتهت الجولة بمتحف العين الوطني، الذي قدم تجربة مميزة للزوار، باعتباره أول متحف في الإمارة ليكون البداية لنشأة المتاحف.

وأضاف النعيمي: «وقد اُختمت الجولة بعرض شائق ومميز من قلعة سلطان بن زايد الذي أقيم من منارة السعديات ومتحف جوجنهايم».