الشعر يعانق الحوار في رابطة الأديبات

محمد عبدالسميع (الشارقة)

ناقشت مجموعة من الأديبات والشاعرات، مساء أمس الأول، مقولة عباس محمود العقاد «الشعر نادر ولدى النساء أندر»، وذلك في «ليلة شعرية» نظمتها رابطة أديبات الإمارات بالمكتب الثقافي الإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ضمن أنشطة الصالون الثقافي، شاركت فيها الشاعرات: جميلة الرميحي، حمدة العوضي، مهرة الياسي، فيحاء محمد قيمة، ووفاء الخازندار.

وقالت الشاعرة صالحة عبيد غابش، مديرة المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس، التي أدارت الندوة، إن رابطة أديبات الإمارات ومنذ تأسيسها تسعى جاهدة إلى الحفاظ على الذائقة الأدبية في كل منتج أدبي يقدم للمتلقي، وفي لقائنا اليوم سيكون الشعر حاضراً، من خلال طرح بعض القضايا والمحاور التي تهم المبدعات وأبرز التحديات التي تواجههن، وأيضا لنغوص في أعماق وجدان كل مبدعة لنتعرف إليها عن قرب.

وتخللت الاطروحات بعض القراءات الشعرية، حيث قدمت الشاعرة جميلة الروحي نصاً بعنوان: شارقة سلطان، أما فيحاء محمد قيمة فأهدت أولى نصوصها لروح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في قصيدة بعنوان رحل فقيد الأمة. وقرأت الشاعرة مهرة الياسي، حنين البحر، وأهدتها إلى سمو الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي. وقرأت الشاعرة حمدة العوضي نصوصاً متنوعة.