جماليات التراث الإماراتي في «كتّاب أبوظبي»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

على هامش النشاط الثقافي لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات- فرع أبوظبي، أقيم أول من أمس معرض فني للتصوير الفوتوغرافي، شارك فيه كل من: طالب النعيمي، عبد الحميد الكعبي، عبد الله الكثيري، عمرو العوضي، لميس الحق، مهند السيد، إلى جانب عرض فيلم الرعب الأميركي «انفصام»، تأليف وإخراج «إم. نايت شيامالان» لعام 2017، تبعه تكريم الشاعر سالم بوجمهور القبيسي للفنانين المشاركين.

تراوحت أعمال المعرض الخمسين بين اللوحات التراثية، والبورتريهات، وتلك المستوحاة من جماليات البيئة في الإمارات، التي تجسدت في أعمال معظم المشاركين. وتفرد الفنان عبد الله الكثيري في تصوير بورتريهات لشخصيات وأطفال من الإمارات، كما جسد في لوحة جمالية الفن المعماري لمسجد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، علاوة على صور أخرى تعكس مشاهد مختلفة من جماليات الصحراء. أما الفنان عبد الحميد الكعبي، فصور في لوحاته الست، مشغولات استوحاها من موضوعات تراثية.. فيما قدم الفنان المصري عمر العوض ثماني لوحات، جميعها يستلهم فيها جمال الطبيعة في الإمارات والصحراء، والأمر نفسه تجسد في أعمال السوري مهند السيد التي صورت الطبيعة في الإمارات، ومن بين الأعمال هناك لوحة تعبر عن حدوث البرق في أوقات المطر، ولوحة لمئذنة مسجد تراثي في عجمان.