وفاة كريس كورنيل رائد «موسيقى الغرانج»

واشنطن (أ ف ب)

توفي مغني الروك الأميركي كريس كورنيل الرائد في موسيقى الغرانج في التسعينيات مع فرقته «ساوندغاردن»، مساء أمس الأول الأربعاء، عن 52 عاماً بعد إحيائه حفل مع هذه الفرقة في ديترويت، على ما أفادت الصحافة الأميركية أمس الخميس.

وذكرت مجلة «فراييتي» أن كريس كورنيل توفي بعد حفل على مسرح «فوكس ثياتر» في ديترويت، المحطة الأخيرة من جولة أميركية لفرقة «ساوندغاردن» التي أعيد تشكيلها عام 2010.

وشارك كورنيل سنة 1984 في تأسيس فرقة «ساوندغاردن»، إحدى الفرق الأربع الرئيسية في نمط الغرانج الموسيقي مع «نيرفانا» و«أليس إن تشاينز» و«بيرل جام». وقد انفصل أفراد الفرقة سنة 1997.

وبعد المشاركة في فرقة «تمبل اوف ذي دوغ»، أسس كورنيل في مطلع العقد الأول من القرن الحالي مع ثلاثة أعضاء سابقين في فرقة «رايج اغاينست ذي ماشين»، فرقة «اوديوسلايف» للروك التي أحيت حفلات أمام عشرات آلاف الأشخاص في كوبا سنة 2005.

وقد أدى المغني سنة 2006 أغنية «يو نو ماي نايم»، أبرز أغنيات فيلم «كازينو رويال» ضمن سلسلة جيمس بوند.

ولم يتضح سبب وفاة كورنيل حتى الآن.