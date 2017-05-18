«كان السينمائي» ينطلق بعرض فيلم «أشباح إسماعيل»

كان، فرنسا (أ ف ب)

يأمل رئيس لجنة تحكيم الدورة السبعين من مهرجان «كان السينمائي» بيدرو المودوفار، أن تمده الأفلام التسعة عشر المشاركة في المسابقة الرسمية بالغذاء والوحي، كي يستحق إحداها جائزة السعفة الذهبية المرصعة هذه السنة بعشرات أحجار ألماس بمناسبة الدورة السبعين، في 28 مايو. وقال قبل أن يصعد أعضاء اللجنة الآخرون الى المسرح «أعد بأن أكون غير موضوعي وشغوفا ومرنا». ومن بين أعضاء لجنة التحكيم الممثل الأميركي ويل سيمث ومواطنته جيسيكا تشاستاين والممثلة الصينية فان بيتج بيتج والمخرج الإيطالي باولو سورنتينو والمخرجة الفرنسية انييس جاوي. وقد أعلن المخرج الإيراني أصغر فرهادي والممثلة الفرنسية-الأميركية ليلي-روز ديب افتتاح الدورة السبعين من مهرجان كان للفيلم مساء أمس الأول الأربعاء.

وتمنى المخرج الإيراني الحائز جوائز في مهرجان كان وفي الأوسكار، وهو يقف الى جانب الممثلة البالغة 19 عاما ابنة فانيسا بارادي وجوني ديب، للمشاركين في المهرجان «12 يوما زاخرا بالحماسة والحوار، ولاكتشاف أفلام تدفعكم الى التفكير في الظرف الإنساني اليوم».

وقالت مقدمة حفل الافتتاح مونيكا بيلوتشي التي ارتدت فستانا كحلي اللون طويلا مع بعض الأجزاء الشفافة «هوية السينما لا جنس لها ولا عَلم ولا حدود». وعرضت مشاهد من الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية من النمساوي مايكل هانيكه الى الشقيقين الأميركيين صفدي وهما أصغر المشاركين فيها، مرورا بالفرنسي روان كاميلو.

وانطلقت الأمسية بعرض فيلم «فونتوم ديسماييل» (أشباح إسماعيل) للفرنسي ارنو ديبليشان وهو من رواد المهرجان. ويتناول فيلمه العذابات العاطفية لمخرج يواجه عودة امرأة أحبها وفقدها قبل عشرين عاما، والى جانب ممثله المفضل ماتيو امالريك، تلتقي ماريون كوتيار وشارلوت غانزبور للمرة الأولى في فيلم سينمائي.