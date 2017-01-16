لانزيني.. «جوهرة المطارق»

دبي (الاتحاد)

يواصل الأرجنتيني مانويل لانزيني لاعب وستهام رحلة التألق في الدوري الإنجليزي، فقد أصبح لاعب الجزيرة السابق هدافاً لفريقه بوصوله إلى الهدف الرابع، على الرغم من أنه ليس مهاجماً صريحاً، وأصبح عشاق الفريق اللندني يفضلون لانزيني على النجم الفرنسي ديميتري باييت.

لانزيني حصل على لقب الجوهرة من الجماهير، فهو يملك مهارات فردية لافتة ظهرت بشدة في هدفه الأخير في مرمى كريستال بالاس في المباراة الأخيرة ليقود وست مهم للفوز بثلاثية دون مقابل، ويعود سر عشق جماهير «المطارق» له إلى أنه دائماً يتألق في المباريات الكبيرة.

في لندن لا شيء يهم أكثر من مباريات «الديربي» الكثيرة في عاصمة الضباب، فقد كان لقاء وستهام وكريستال بالاس واحداً من هذه الديربيات التي لا تنتهي نظراً لكثرة الأندية اللندنية في «البريميرليج» 5 أندية، وتقول الإحصائيات أن لانزيني سجل 6 أهداف في 10 ديربيات، وكان كريستال بالاس ضحية للنجم الأرجنتيني 4 مرات في 4 مباريات.

لانزيني يحمل رائحة دوري الخليج العربي في «البريميرليج»، فقد لعب للجزيرة قبل أن تتم إعارته لوستهام الموسم الماضي، ومع تألقه أصر النادي اللندني على الحصول عليه بعقد دائم، ويحظى لانزيني بإعجاب جماهير دوري الخليج العربي، حيث يرى البعض أن وجوده في الدوري الأقوى في العالم بعد تجربته بالدوري الإماراتي تؤكد أن دورينا لديه القدرة على جذب نجوم يملكون قدرات كبيرة، كما أن هذا الدوري يؤهل بعض النجوم للرحيل إلى أقوى دوريات العالم.

النجم الأرجنتيني، الذي يتمتع بأصول إيطالية ويملك الجنسية الإيطالية يبلغ 23 عاماً، وبدأ مسيرته في صفوف ريفر بليت، وأعير لفريق فلومينينسي، قبل أن يلتحق بالجزيرة عام 2014، ثم كان الرحيل إلى البريميرليج، وها هو ينتظره مستقبل كبير، فقد أكدت الصحافة اللندنية أن مهمة وستهام ستكون صعبة للحفاظ على «الجوهرة» والتي أصبح لها بريقها في عيون الكبار.