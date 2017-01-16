3 مليارات يورو دخل «السداسي الكبير»

محمد حامد (دبي)

كشفت دراسة مالية عن أن هناك 6 أندية عملاقة في أوروبا حققت دخلاً العام الماضي بلغ 3 مليارات و 79 مليون يورو، وهو ما يعادل 12 مليار درهم تقريباً، وهذه الأندية هي ريال مدريد، الذي بلغ دخله 578 مليون يورو، ثم برشلونة بدخل 561 مليون يورو، ويبدو أن برشلونة وريال مدريد لا يسيطران على الكرة الأوروبية والعالمية جماهيرياً وإعلامياً فحسب، بل هما الأقوى مالياً أيضاً.

ثالث أكثر أندية أوروبا دخلاً العام الماضي هو مانشستر يونايتد، والذي تجاوز النصف مليار يورو على الرغم من غيابه عن المشاركة في دوري الأبطال وتعثره محلياً منذ رحيل السير أليكس فيرجسون عن تدريبه، إلا أن القاعدة الجماهيرية للشياطين الحمر، والتاريخ الكبير لهما مفعول السحر في قوته المالية، وفي المركز الرابع من حيث الدخل المالي جاء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بـ 484 مليون يورو، يليه العملاق البارفاري بايرن ميونيخ، والذي دخل خزانته 474 مليون يورو.

المركز السادس حققه مانشستر سيتي بدخل بلغت قيمته 461 مليون يورو، ويعيش سيتي تجربة كروية ناجحة، وكذلك يحقق نجاحات لافتة إدارياً ومالياً منذ انتقال ملكيته إلى أبوظبي عام 2008، وعلى الرغم من أنه لم يكن يملك تاريخ اليونايتد أو ليفربول، إلا أنه أصبح الأكثر بريقاً من الناحية الإعلامية على الأقل في الدوري الإنجليزي.

ومن بين 30 نادياً في أوروبا هي الأعلى دخلاً هناك 14 فريقاً إنجليزياً، مما يؤكد القوة المالية لـ«البريميرليج»، وخاصة ما يتعلق بحقوق البث التي تنعش خزائن جميع الأندية، فقد بلغت قيمة الصفقة الأخيرة لحقوق البث بين عامي 2016 و 2019 نحو 7 مليارات يورو.

كما أشارت الدراسة المالية الكروية إلى هناك 6 أندية من ألمانيا، حيث يتميز الدوري الألماني بالتوازن المالي بين النفقات والدخل، و4 لإيطاليا، و3 أندية فقط من إسبانيا، وفريق فرنسي هو باريس سان جيرمان، فضلاً عن زينت الروسي، وجالطه سراي ممثلاً لتركيا.