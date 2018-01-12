«مصر العروبة» يرشح عنان لرئاسة مصر

القاهرة (وكالات)

أعلن سامي بلح، أمين عام حزب مصر العروبة، أن الهيئة العليا للحزب اختارت الفريق سامي عنان، رئيس الحزب والرئيس الأسبق لأركان القوات المسلحة المصرية، للترشح لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة المقررة في مارس. وقال بلح في منشور عبر الصفحة الرسمية للحزب بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء الخميس: «اختارت الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطي الفريق سامي عنان زعيم الحزب مرشحاً عن الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018».

وأضاف: «تطالب قيادات الحزب سيادته بالموافقة على ذلك». وقال إن الحزب سيعقد مؤتمراً صحفياً بمقره بحي الدقي في محافظة الجيزة لإعلان ذلك. وفي مداخلة مع برنامج حواري على فضائية مصرية الليلة قبل الماضية، قال بلح إن عنان لم يحسم قراره بعد، ولا يزال يفكر في خوض السباق الرئاسي. ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن الانتخابات الرئاسية ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس. وستبدأ الهيئة في تلقي طلبات الترشح بدءاً من 20 يناير، ولمدة عشرة أيام.

ووردت أنباء تأييد الحزب لخوض عنان انتخابات الرئاسة بعد أيام من قرار أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق عدم الترشح للانتخابات.

وقال شفيق، وهو قائد سابق للقوات الجوية ووزير سابق للطيران المدني، إن غيابه لفترة عن مصر ربما أبعده عن متابعة ما يجري فيها «من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب».

وقال المحامي الحقوقي البارز خالد علي أمس الأول، إنه سيستمر في مسعاه للترشح للانتخابات الرئاسية رغم ما وصفها «بعدم عدالة شروط المنافسة». وكان علي قد خاض الجولة الأولى من انتخابات 2012 وجاء في مركز متأخر بحصوله على نحو مئة ألف صوت.

وقال علي في مؤتمر صحفي أمس الأول، «لأننا لا نملك إلا الرهان على هذا الشعب الكريم، فلا يمكن أبداً أن ندير ظهرنا لهذه المعركة في هذا التوقيت». ودعا علي الناخبين المؤيدين له اليوم لجمع أكثر من 25 ألف توكيل حتى يتسنى له تسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 25 يناير الجاري الذي يوافق الذكرى السابعة لانطلاق الانتفاضة الشعبية التي أطاحت حسني مبارك عام 2011.

وقد يُحرم علي (45 عاماً) من الحق في الترشح للانتخابات إذا أيدت محكمة استئناف حكماً أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام. وينفي علي الاتهام، ويقول إنه واثق من البراءة. وحتى الآن لم يعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي تنتهي فترة رئاسته في يونيو، موقفه بشأن الترشح للانتخابات، لكن من المرجح بشكل كبير أن يسعى للبقاء في منصبه وأن يفوز بولاية ثانية وأخيرة. وعبر ما يربو على ثلاثة أرباع نواب البرلمان عن تأييدهم للسيسي بعد يوم من إعلان الجدول الزمني للانتخابات.