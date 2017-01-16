«نسور قرطاج» يستعيد الاتزان بالتعادل مع آيسلندا

ميتز (د ب أ)

استعاد المنتخب التونسي لكرة اليد بعض اتزانه في بطولة العالم الـ 25 والمقامة حالياً في فرنسا، وقدم عرضاً قوياً أمام نظيره الآيسلندي لكنه فرط في الفوز واكتفى بالتعادل 22 /‏‏‏ 22، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

وأنهى المنتخب التونسي «نسور قرطاج» الشوط الأول لصالحه 13 /‏‏‏ 11، لكن المنتخب الآيسلندي انتفض في الشوط الثاني لينتزع التعادل الثمين 22 /‏‏‏ 22.

ورغم البداية القوية من المنتخب الآيسلندي في المباراة، تقدم نسور قرطاج تدريجياً حتى اتسع الفارق لأربعة أهداف في وسط الشوط الأول، قبل أن يستعيد المنتخب الآيسلندي بعض اتزانه في الدقائق الأخيرة.

وأنهى المنتخب التونسي، الذي قدم أداءً حماسياً منذ الدقيقة الأولى في المباراة، الشوط الأول لصالحه 13 /‏‏‏ 11 بفضل التركيز أمام المرمى والارتداد السريع من الدفاع للهجوم والعكس واستغلال الفرص التي سنحت له.