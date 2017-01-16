«نسور قرطاج» يستعيد الاتزان بالتعادل مع آيسلندا

ميتز (د ب أ)
استعاد المنتخب التونسي لكرة اليد بعض اتزانه في بطولة العالم الـ 25 والمقامة حالياً في فرنسا، وقدم عرضاً قوياً أمام نظيره الآيسلندي لكنه فرط في الفوز واكتفى بالتعادل 22 / 22، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.
وأنهى المنتخب التونسي «نسور قرطاج» الشوط الأول لصالحه 13 / 11، لكن المنتخب الآيسلندي انتفض في الشوط الثاني لينتزع التعادل الثمين 22 / 22.
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وأنهى المنتخب التونسي، الذي قدم أداءً حماسياً منذ الدقيقة الأولى في المباراة، الشوط الأول لصالحه 13 / 11 بفضل التركيز أمام المرمى والارتداد السريع من الدفاع للهجوم والعكس واستغلال الفرص التي سنحت له.
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