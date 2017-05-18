الوحدة و النصـر.. أحلام التتويج بـ «أغلى البطولات» الليلة

أبوظبي (الاتحاد)
سيكون استاد مدينة زايد الرياضية مسرحاً الليلة، للمباراة المرتقبة بين الوحدة والنصر، على أغلى البطولات، عندما يلتقيان في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويسعى كل منهما لإنهاء موسمه، بأفضل صورة عبر التتويج باللقب، والحصول على بطاقة الصعود إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وتدور رحى المواجهة بين طموح «العنابي» للحصول على اللقب للمرة الثانية، فيما يبحث «العميد» عند اللقب الخامس. وتبدو الكفة متساوية بين الفريقين، في ضوء المعطيات الفنية على أرض الملعب، حيث تبادلا الفوز في دوري الخليج العربي، ويملك كل منهما العديد من اللاعبين المواطنين والأجانب المتميزين في المراكز كافة.
ويعتمد «أصحاب السعادة»، على الأرجنتيني سيباستيان تيجالي المتخصص في زيارة شباك «الأزرق»، بدعم من زميله المجري جوجاك صاحب التسديدات القوية من خارج المنطقة، وصناعة الألعاب من التشيلي فالديفيا الذي تبقى حظوظه قائمة، للمشاركة في اللقاء، رغم الشكوك التي تحيط به بسبب تعرضه لإصابة مؤخراً، بحضور بارز للقائد إسماعيل مطر صاحب الخبرة في المناسبات الكبيرة، فيما يتولى الكوري تشانج ريم ضبط الإيقاع في الخط الخلفي إلى جانب حمدان الكمالي، بحضور الحارس راشد علي.
|
جاء صعود الوحدة إلى المباراة النهائية مستحقاً، وتحديدا حينما تفوق على الجزيرة حامل اللقب بسداسية نظيفة في ربع النهائي، في المحطة الأبرز له، فيما خطف النصر الأضواء، حينما تفوق على العين وصيف النسخة الماضية في ربع النهائي أيضاً، وهما المباراتان اللتان قطع من خلالها الفريقان خطوة كبيرة نحو المباراة النهائية، بعدما تجاوزا الشارقة وحتا على التوالي بهدف في «مربع يدرك الفريقان جيداً أن الصبر والتركيز مفتاح التفوق في المباراة، وسط توقعات أن يغلب الحذر على الانطلاقة، في ضوء حرص كل منهما على عدم تلقي هدف مبكر، يغير من شكل اللقاء، ومحاولة كسر الحاجز الدفاعي للمنافس بالصبر، وعدم التسرع، أو ترك المساحات في المناطق الخلفية، عند التقدم إلى الهجوم، وسط توقعات بأن تكون الأهداف حاضرة في المباراة، بالنظر لسجل مواجهاتهما في السنوات الماضية، وتحديداً الموسم الحالي».
|