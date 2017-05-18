الوحدة و النصـر.. أحلام التتويج بـ «أغلى البطولات» الليلة

أبوظبي (الاتحاد)

سيكون استاد مدينة زايد الرياضية مسرحاً الليلة، للمباراة المرتقبة بين الوحدة والنصر، على أغلى البطولات، عندما يلتقيان في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويسعى كل منهما لإنهاء موسمه، بأفضل صورة عبر التتويج باللقب، والحصول على بطاقة الصعود إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وتدور رحى المواجهة بين طموح «العنابي» للحصول على اللقب للمرة الثانية، فيما يبحث «العميد» عند اللقب الخامس. وتبدو الكفة متساوية بين الفريقين، في ضوء المعطيات الفنية على أرض الملعب، حيث تبادلا الفوز في دوري الخليج العربي، ويملك كل منهما العديد من اللاعبين المواطنين والأجانب المتميزين في المراكز كافة.

ويعتمد «أصحاب السعادة»، على الأرجنتيني سيباستيان تيجالي المتخصص في زيارة شباك «الأزرق»، بدعم من زميله المجري جوجاك صاحب التسديدات القوية من خارج المنطقة، وصناعة الألعاب من التشيلي فالديفيا الذي تبقى حظوظه قائمة، للمشاركة في اللقاء، رغم الشكوك التي تحيط به بسبب تعرضه لإصابة مؤخراً، بحضور بارز للقائد إسماعيل مطر صاحب الخبرة في المناسبات الكبيرة، فيما يتولى الكوري تشانج ريم ضبط الإيقاع في الخط الخلفي إلى جانب حمدان الكمالي، بحضور الحارس راشد علي.

من جانبه، يعتمد «العميد» على عودة البرازيلي فاندرلي، رغم غيابه عن العديد من المباريات مؤخراً لظروف الإصابة، حيث يسهم وجوده بإشغال مدافعي المنافس ومنح المساحة لزملائه، ويسانده الفرنسي كيمبو إيكوكو، والمغربي عبد العزيز برادة، مع العودة المتألقة لمحمود خميس ومسعود سليمان على الأطراف، وطارق أحمد في وسط الملعب، ووجود الصاعد جاسم يعقوب، فيما يتولى اللبناني جوان العمري مهمة تنظيم الخط الخلفي، رفقة خليفة مبارك، مع الاعتماد على الحارس أحمد شمبيه المتألق دائماً، حينما يتعلق الأمر بركلات الترجيح. ويدرك المكسيكي أجيري المدير الفني للوحدة، والروماني دان بيتريسكو المدير الفني للنصر، أن المباراة ربما تمثل الفرصة الأخيرة لكل منهما هذا الموسم، للخروج بلقب ينتظر أن يحدد مصيرهما النهائي، فيما يتعلق بالموسم المقبل، إلى جانب رغبة كل منهما في ترك بصمته، بعد موسم عرف تقلبات في مستوى الفريقين بالدوري، واحتلالهما المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

جاء صعود الوحدة إلى المباراة النهائية مستحقاً، وتحديدا حينما تفوق على الجزيرة حامل اللقب بسداسية نظيفة في ربع النهائي، في المحطة الأبرز له، فيما خطف النصر الأضواء، حينما تفوق على العين وصيف النسخة الماضية في ربع النهائي أيضاً، وهما المباراتان اللتان قطع من خلالها الفريقان خطوة كبيرة نحو المباراة النهائية، بعدما تجاوزا الشارقة وحتا على التوالي بهدف في «مربع يدرك الفريقان جيداً أن الصبر والتركيز مفتاح التفوق في المباراة، وسط توقعات أن يغلب الحذر على الانطلاقة، في ضوء حرص كل منهما على عدم تلقي هدف مبكر، يغير من شكل اللقاء، ومحاولة كسر الحاجز الدفاعي للمنافس بالصبر، وعدم التسرع، أو ترك المساحات في المناطق الخلفية، عند التقدم إلى الهجوم، وسط توقعات بأن تكون الأهداف حاضرة في المباراة، بالنظر لسجل مواجهاتهما في السنوات الماضية، وتحديداً الموسم الحالي».