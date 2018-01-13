تونس: مسيرة نهارية وسط العاصمة مع تراجع الاحتجاجات الليلية

ساسي جبيل، وكالات (تونس)

أعلنت الداخلية التونسية، أنه تم تسجيل تراجع كبير في التحركات الاحتجاجية، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تم الاحتفاظ بهم بعد استشارة النيابة العمومية منذ يوم 8 يناير الجاري، بلغ 773 شخصاً، من ضمنهم 16 عنصراً تكفيرياً. ورغم ذلك، نظم ناشطون مناهضون لإجراءات التقشف، أمس، مسيرة وسط العاصمة للمطالبة بإسقاط قانون المالية لعام 2018. ووجه ناشطون من حملة «فاش نستناو؟» (ماذا ننتظر؟) نداءات على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتشاد أمام مقر ولاية تونس بوسط العاصمة والاحتجاج سلمياً ضد قانون المالية وارتفاع الأسعار. وتجمع حوالي ألفي شخص أغلبهم من الشباب والطلبة أمام مقر الولاية، مرددين شعارات «الشعب يريد إسقاط قانون المالية» و«الشعب يعاني في الأرياف يا حكومة الالتفاف». وانتشر الأمن بشكل مكثف وحال دون اقتراب المحتجين من مقر الولاية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد خليفة الشيباني، أمس الجمعة، في تصريح لوكالة تونس الرسمية للأنباء، إنه «لم تسجل الليلة الفاصلة بين يومي الخميس والجمعة أية عمليات نهب أو سرقة أو حرق أو اعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، كما لم تسجل أية أضرار في صفوف قوات الأمن أو على مستوى وسائل عملها».

وذكر الناطق الرسمي في المقابل أن هذه الوحدات «واصلت عمليات إيقاف العناصر المتورطة والضالعة في أعمال النهب والسلب والسرقة وقطع الطرقات والاعتداء على الأملاك»، مشيراً إلى أن عدد الموقوفين بلغ 151 شخصاً ليكون العدد الكلي 773 تم الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النيابة العمومية. وقال الشيباني إن نسبة 54,95 بالمائة من الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 21 و30 عاماً، في حين بلغت نسبة الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاماً أكثر من 31 بالمائة، أما بقية الشرائح العمرية للموقوفين فهي على التوالي 11,71 بالمائة للفئة العمرية ما بين 31 و40 عاماً، و1,8 بالمائة للفئة العمرية أكثر من 40 عاماً.

وبخصوص العناصر التكفيرية التي تم إيقافها خلال الفترة المنقضية من قبل الوحدات الأمنية، قال الشيباني إن عددها بلغ 16 عنصراً تكفيرياً، كان بعضهم خاضعاً للمراقبة الإدارية أو للإقامة الجبرية، وقد ثبت تورطهم وضلوعهم في أحداث النهب والسلب والحرق التي حدثت في محافظات عدة. وقدر الشيباني أن حصيلة الأضرار التي سجلت في صفوف مختلف الوحدات الأمنية من شرطة وحرس خلال الأيام القليلة الماضية بـ 97 إصابة، كما لحقت أضرار متفاوتة بـ 88 سيارة إدارية تابعة لهذه الوحدات، بالإضافة إلى تسجيل حرق مركز الأمن الوطني بمدينة «القطار» (من محافظة قفصة) ومنطقة الأمن الوطني بـ «تالة» (من محافظة القصرين) ومكتب رئيس مركز الأمن الوطني بـ «البطان» (من محافظة منوبة)، إلى جانب إلحاق أضرار متفاوتة بثلاثة مقرات أمنية أخرى.