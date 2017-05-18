نادال: موراي رقم صعب

روما (رويترز)

قال الإسباني رفاييل نادال المتوج باللقب تسع مرات في ملاعب رولان جاروس، إنه يتوقع منافسة كبيرة من آندي موراي المصنف الأول عالمياً في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رغم تراجع أداء النجم البريطاني في الآونة الأخيرة.

وفاز نادال بالبطولات الثلاث التي أقيمت على الملاعب الرملية هذا الموسم، في حين واجه موراي صعوبات في مدريد ومونت كارلو، وخسر في الدور قبل النهائي في برشلونة.

ومنذ بداية العام الحالي، فاز موراي ببطولة واحدة من سبع بطولات شارك فيها، لكن نادال رغم ذلك يؤكد أن اللاعب البريطاني سيكون في قمة الاستعداد للبطولة الكبرى المقبلة، والتي تنطلق في نهاية مايو الجاري في العاصمة الفرنسية.

وقال نادال بعد تأهله لدور 16 في بطولة إيطاليا «هو لاعب كبير، لاعب متميز، سيكون مستعداً لرولان جاروس، أمامه أسبوع ونصف الأسبوع للاستعداد، وسيكون أحد المرشحين للتتويج باللقب كونه رقماً صعباً في عالم اللعبة».

وعن علاقة التصنيف بالأداء، قال نادال، «لا أعتقد أن التواجد في المركز الأول في قائمة التصنيف يؤثر على الأداء، لا أرى سبباً لذلك، لكن في الوقت نفسه، فإنه من الصعب أن تكون في قمة الأداء وقمة القوة الذهنية في كل أسبوع».

وأضاف: قدم موراي موسماً هائلاً في العام الماضي، وفاز تقريباً في كل مباراة وهذا شيء صعب بدنياً وذهنياً.