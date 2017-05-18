نادال: موراي رقم صعب

روما (رويترز)
قال الإسباني رفاييل نادال المتوج باللقب تسع مرات في ملاعب رولان جاروس، إنه يتوقع منافسة كبيرة من آندي موراي المصنف الأول عالمياً في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رغم تراجع أداء النجم البريطاني في الآونة الأخيرة.
وفاز نادال بالبطولات الثلاث التي أقيمت على الملاعب الرملية هذا الموسم، في حين واجه موراي صعوبات في مدريد ومونت كارلو، وخسر في الدور قبل النهائي في برشلونة.
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وقال نادال بعد تأهله لدور 16 في بطولة إيطاليا «هو لاعب كبير، لاعب متميز، سيكون مستعداً لرولان جاروس، أمامه أسبوع ونصف الأسبوع للاستعداد، وسيكون أحد المرشحين للتتويج باللقب كونه رقماً صعباً في عالم اللعبة».
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وأضاف: قدم موراي موسماً هائلاً في العام الماضي، وفاز تقريباً في كل مباراة وهذا شيء صعب بدنياً وذهنياً.