نجوم «الفورمولا-1».. في تحدي «باكو»

باكو (الاتحاد)

يستعد نجوم الفورمولا- 1 لخوض تحدي جائزة أذربيجان من 23 إلى 25 يونيو المقبل في حلبة باكو. وأعرب نخبة السائقين عن حماستهم للعودة إلى باكو حيث سيواجهون مرة جديدة تحديات كبيرة في حلبة المسار الأحدث والأسرع في الروزنامة، منهم الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) والأسترالي دانيال ريكياردو والهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بُل)، البرازيلي فيليبي ماسا (ويليامز)، المكسيكي سيرجيو بيريز (فورس إنديا) وبطل العالم مرتين والسفير الرسمي لحلبة مدينة باكو العام الماضي الإسباني فرناندو ألونسو (ماكلارين)، وعن سعادتهم لعودتهم المرتقبة إلى مدينة باكو والقيادة في أسرع حلبة، والتي تمثل تحدياً في المنعطفات الضيقة، والقاسية والخطوط المستقيمة الطويلة.

وقال سيرجيو بيريز: أحببت باكو، خاصة الجزء القديم من المدينة، كما أن القسم الحديث منها جميل أيضاً، والاندماج بين الاثنين فريد من نوعه، إنها واحدة من المدن الجميلة التي زرتها.

من جهته، أكد فالتيري بوتاس أن العودة إلى باكو ستكون جميلة، تفاجأت كثيراً بالمدينة خلال زيارتي لها العام الماضي، أحببت المكان كثيراً.

وأشار فرناندو ألونسو إلى أنه سيستمتع بالهدوء والجو اللطيف والضيافة المميزة هناك إلى جانب السرعات التي تبلغها السيارات في حلبة رائعة.