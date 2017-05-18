فريق الإمارات وصيف الـ 11

إيطاليا (الاتحاد)

فاز روي كوستا بطل العالم ودراج فريق الإمارات بالمركز الثاني «الوصيف»، بينما حل زميله سيمون بيتيلي في المركز الثامن، بعد المرحلة الحادية عشرة لطواف إيطاليا التي اختتمت أمس الأول. وفاز بالمرحلة الدراج عمر فريلي (فريق دايمنشن داتا)، بينما احتفظ الدراج توم دومولين (فريق صان ويب) بالقميص الوردي، فيما وتقام اليوم المرحلة الثانية عشرة من الطواف.

وقال روي كوستا: بذلت قصارى جهدي لتحقيق الفوز، ولكني استنفدتُ كامل قواي قبيل خط النهاية، أعتقد أنني أشعر ببعض خيبة أمل لأنني لم أستطع الفوز خصوصا بعد أنها كانت بمتناول يدي.

وأضاف: طواف إيطاليا هو سباق طويل، وستتوافر فرص مماثلة في المراحل القادمة التي من شأنها بالتأكيد توفير فرص، الشيء الأكثر أهمية في الوقت الراهن هو أن نبذل قصارى جهدنا.